Rakvu sudkyne Ginsburgovej vystavia v Kapitole so štátnymi poctami

Na snímke rakva s pozostatkami Ruth Baderovej Ginsburgovej vystavená pred budovou Najvyššieho súdu vo Washingtone 24. septembra 2020.

Washington 25. septembra (TASR) - Rakva s pozostatkami Ruth Baderovej Ginsburgovej bude v piatok vystavená v priestoroch washingtonského Kapitolu so štátnymi poctami vyhradenými pre členov vlády, informovala agentúra AP. Nedávno zosnulá sudkyňa amerického najvyššieho súdu Ginsburgová je prvou ženou, ktorej sa dostalo takejto pocty.Sudkyňa zomrela minulý piatok (18.9.) vo Washingtone na metastázy rakoviny pankreasu vo veku 87 rokov. Takisto bude prvou Američankou židovského pôvodu a druhým sudcom Najvyššieho súdu USA vystaveným v Kapitole s takýmito poctami.Jej rakvu prevezú do Kapitolu v piatok ráno. Na súkromnej slávnosti sa zúčastnia členovia jej rodiny a zákonodarcovia.Členovia Snemovne reprezentantov amerického Kongresu a Senátu, ktorí z dôvodu opatrení zavedených v boji s koronavírusom SARS-CoV-2 neboli na slávnosť pozvaní, budú môcť sudkyni vzdať poctu predtým, než kolóna automobilov jej rakvu v piatok popoludní odvezie z Kapitolu.V Kapitole doteraz so štátnymi poctami (lie in state) vystavili rakvy približne 30 ľudí - najmä prezidentov, viceprezidentov a členov amerického Kongresu. Štátne pocty zahŕňajú sprievod pozostávajúci z príslušníkov americkej armády, uvádza na svojej webovej stránke denník The New York Times.Rakvy osôb, ktoré neboli členmi vlády, môžu byť v Kapitole podľa novín The New York Times vystavené podobným spôsobom (lie in honor) za sprievodu príslušníkov polície strážiacej Kapitol Spojených štátov (USCP).Zatiaľ jedinou ženou, ktorej sa tejto pocty dostalo, bola občianska aktivistka Rosa Parksová. Zomrela v roku 2005 a nebola členkou vlády, pripomína agentúra AP.Ginsburgovú vymenoval do funkcie v roku 1993 prezident Bill Clinton ako vôbec druhú ženu, ktorá získala post na najvyššej súdnej inštancii USA. Pochovaná bude na budúci týždeň na Arlingtonskom národnom cintoríne v americkom štáte Washington.