Rakvu zosnulej Alžbety II. previezli do katedrály v Edinburghu

Pohrebný voz preváža rakvu s pozostatkami britskej kráľovnej Alžbety II. počas smútočného sprievodu zo zámku Holyrood do Katedrály svätého Egídia v škótskom Edinburghu v pondelok 12. septembra 2022. Foto: TASR/AP

Edinburgh 12. apríla (TASR) - V škótskom Edinburghu v pondelok previezli rakvu zosnulej kráľovnej Alžbety II. do miestnej katedrály. V smútočnom sprievode za rakvou kráčal Alžbetin syn, nový panovník Karol III. TASR správu prevzala z agentúry AP a webovej stránky stanice BBC.Sprievod smeroval zo zámku Holyrood po ulici Royal Mile do Katedrály svätého Egídia. Pozdĺž ulice sa zhromaždili tisíce ľudí, píše AP. V katedrále sa uskutoční približne hodinová bohoslužba, po nej bude smútočným hosťom o 17.00 h miestneho času (18.00 h SELČ) sprístupnená rakva.Za pohrebným vozidlom spolu s Karolom III. kráčali aj ďalšie tri Alžbetine deti - princezná Anna v sprievode manžela Timothyho Lawrencea a princovia Andrew a Edward. Manželka Karola III. - v súčasnosti kráľovná manželka Kamila - a manželka princa Andrewa Sophie, grófka z Wessexu, sa viezli v aute za kráčajúcu päticou, píše BBC.Rakva so zosnulou kráľovnou bude v Edinburghu vystavená na 24 hodín so štátnymi poctami. V utorok ju majú previezť do Londýna.Alžbeta II. zomrela vo štvrtok 8. septembra vo veku 96 rokov. Vládla od roku 1952. Pohreb sa uskutoční 19. septembra vo Westminsterskom opátstve v Londýne.