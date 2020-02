Edi Rama: Albánsko nebude plakať pred dverami Európy

Tirana 6. februára (TASR) - Albánsky premiér Edi Rama vo štvrtok zdôraznil, že jeho krajina sa musí sústrediť na svoju vlastnú budúcnosť, kým Európska únia vyrieši záležitosť vo veci prístupového procesu. Informovala o tom agentúra AFP.



Albánsko podľa Ramu nebude "stáť pred dverami Európy a s plačom žiadať ich otvorenie".



"Na túto cestu sme sa nevydali preto, že by nás o to požiadali Francúzi alebo Nemci, ale preto, že je to jediná rozumná cesta pre budúcnosť našich detí a budúcnosť tejto krajiny," povedal.



Albánsko dúfalo, že v októbri 2019 začne prístupové rokovania, pripomína AFP. Ich otvorenie predtým odporučila aj Európska komisia (EK). Dánsko, Francúzsko a Holandsko však na októbrovom summite EÚ v Bruseli rozhodnutie o zahájení rozhovorov s Albánskom i Severným Macedónskom zablokovali.



Krajina podľa premiéra musí urobiť to, čo je potrebné bez ohľadu na rozhodnutia v Bruseli. Albánsko od roku 2016 prijalo rozsiahle reformy v oblasti súdnictva, ktoré ocenil aj Brusel.



"Albánsko pre otvorenie prístupových rokovaní urobilo viac než ktorákoľvek iná krajina," povedal Rama. Krajina podľa neho bude pokračovať v plnení si "domácej úlohy".



"Nerobíme to pre nich, robíme to pre seba," povedal premiér.



Albánska vláda nedávno prijala opatrenia, ktoré posilnia boj proti organizovanému zločinu, a požiadala parlament, aby prijal opatrenia proti korupcii a zločinu v sektore stavebníctva.



EK v stredu predložila návrh novej metodológie prístupového procesu krajín do EÚ. Tento proces by mal byť po novom dynamickejší a predvídateľnejší.



Eurokomisár pre susedskú politiku a rozširovanie Olivér Várhelyi pred zástupcami médií zdôraznil, že rozšírenie Únie o krajiny západného Balkánu je pre exekutívu EÚ najvyššou prioritou.