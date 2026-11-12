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Rama: Summit lídrov NATO sa na budúci rok neuskutoční
Nemenovaní diplomati ale uviedli, že členské štáty NATO by sa ešte mohli rozhodnúť usporiadať summit na budúci rok na poslednú chvíľu, avšak niekde inde než v Albánsku.
Autor TASR
Brusel 12. novembra (TASR) - Summit lídrov Severoatlantickej aliancie (NATO) sa na budúci rok neuskutoční, oznámil vo štvrtok albánsky premiér Edi Rama, ktorého krajina by mala najbližšie stretnutie na najvyššej úrovni hostiť. Hovorca NATO potvrdil, že ďalší summit bude v Tirane, ale zatiaľ sa nerozhodlo kedy. TASR o tom informuje podľa správ agentúr Reuters a Bloomberg.
„Zatiaľ sme sa nedohodli na tom, kedy sa summit uskutoční. Isté je, že to nebude v roku 2027,“ povedal Rama vo štvrtok pri príchode na stretnutie Európskeho politického spoločenstva v Dubline. Ak by sa summit NATO v roku 2028 konal, bude ho hostiť Tirana, dodal premiér.
Nemenovaní diplomati ale uviedli, že členské štáty NATO by sa ešte mohli rozhodnúť usporiadať summit na budúci rok na poslednú chvíľu, avšak niekde inde než v Albánsku.
Agentúra Reuters v apríli informovala, že NATO zvažuje ukončenie organizovania každoročných zasadnutí hláv štátov a vlád, ktoré sa od roku 2021 stretávajú každé leto. Tento rok sa zišli 7. a 8. júla v tureckej Ankare.
Jedným z dôvodov možnej zmeny frekvencie je podľa Reuters snaha vyhnúť sa americkému prezidentovi Donaldovi Trumpovi, ktorý opakovane kritizoval mnohé z členských štátov Aliancie za nedostatočné obranné výdavky či za to, že sa nezapojili do vojny s Iránom.
Z minuloročného zasadnutia lídrov NATO v Haagu vzišlo vyhlásenie, v ktorom sa uvádzalo, že sa opäť stretnú v Turecku v roku 2026 a následne v Albánsku. V záveroch summitu v Ankare už však deklarovali iba to, že sa tešia „na naše ďalšie stretnutie“. Jeho termín ani miesto konania pritom nespresnili.
V júni agentúra Reuters napísala, že plán usporiadať na budúci rok summit NATO v Albánsku je ohrozený pre odpor Trumpovej administratívy a nespokojnosť krajín NATO s tým, že Tirana málo investuje do obrany.
„Zatiaľ sme sa nedohodli na tom, kedy sa summit uskutoční. Isté je, že to nebude v roku 2027,“ povedal Rama vo štvrtok pri príchode na stretnutie Európskeho politického spoločenstva v Dubline. Ak by sa summit NATO v roku 2028 konal, bude ho hostiť Tirana, dodal premiér.
Nemenovaní diplomati ale uviedli, že členské štáty NATO by sa ešte mohli rozhodnúť usporiadať summit na budúci rok na poslednú chvíľu, avšak niekde inde než v Albánsku.
Agentúra Reuters v apríli informovala, že NATO zvažuje ukončenie organizovania každoročných zasadnutí hláv štátov a vlád, ktoré sa od roku 2021 stretávajú každé leto. Tento rok sa zišli 7. a 8. júla v tureckej Ankare.
Jedným z dôvodov možnej zmeny frekvencie je podľa Reuters snaha vyhnúť sa americkému prezidentovi Donaldovi Trumpovi, ktorý opakovane kritizoval mnohé z členských štátov Aliancie za nedostatočné obranné výdavky či za to, že sa nezapojili do vojny s Iránom.
Z minuloročného zasadnutia lídrov NATO v Haagu vzišlo vyhlásenie, v ktorom sa uvádzalo, že sa opäť stretnú v Turecku v roku 2026 a následne v Albánsku. V záveroch summitu v Ankare už však deklarovali iba to, že sa tešia „na naše ďalšie stretnutie“. Jeho termín ani miesto konania pritom nespresnili.
V júni agentúra Reuters napísala, že plán usporiadať na budúci rok summit NATO v Albánsku je ohrozený pre odpor Trumpovej administratívy a nespokojnosť krajín NATO s tým, že Tirana málo investuje do obrany.