Nemecký kostol sprístupnili pre moslimské modlitby

Berlín 23. mája (TASR) - Kostol v Berlíne otvoril svoje brány pre moslimských veriacich, ktorí sa vzhľadom na nové pravidlá sociálneho odstupu už nezmestili do svojej mešity. Informovala o tom v sobotu stanica BBC.



Nemecko povolilo od 4. mája obnovenie náboženských obradov, veriaci však musia od seba zachovávať vzdialenosť 1,5 metra. V dôsledku tohto opatrenia sa môže v mešite Dar Assalam vo štvrti Neukölln zúčastňovať na modlitbách len časť z tamojších moslimov.



Pomoc im ponúkol evanjelický Kostol sv. Marty v mestskej časti Kreuzberg, v ktorom sa mohli konať piatkové modlitby v závere moslimského pôstneho mesiaca ramadán.



Moslimovia počas ramadánu dodržiavajú od úsvitu do súmraku pôst. V závere tohto mesiaca sa rodiny a priatelia obvykle stretávajú pri spoločnom jedle a ďakovných modlitbách, ktoré však v krajinách po celom svete narušila koronavírusová pandémia.



"Je to skvelé znamenie a prináša to radosť v tejto kríze," povedal imám zmienenej mešity pre tlačovú agentúru Reuters. "Táto pandémia z nás urobila komunitu. Krízy ľudí spájajú."



"Bol to zvláštny pocit vzhľadom na tie hudobné nástroje, obrazy," povedal člen moslimskej obce Samer Hamdoun, poukazujúc na odlišnosti islamského vyznávania. "No keď sa pozeráte, zabudnete na malé detaily. Toto je napokon dom Boží."



Na obradoch sa zúčastnila dokonca aj miestna farárka.



"Vystúpila som s príhovorom v nemčine," povedala Monika Matthiasová. "A počas modlitieb som mohla hovoriť len áno, áno, áno, pretože máme tie isté starosti a chceme sa od vás poučiť. A je nádherné mať takéto pocity jeden k druhému."