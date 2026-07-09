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Palestínsky prezident: Parlamentné voľby sa budú konať 28. novembra
Posledné parlamentné voľby sa na palestínskych územiach konali v januári 2006.
Autor TASR
Ramalláh 9. júla (TASR) - Palestínsky prezident Mahmúd Abbás vydal vo štvrtok dekrét, na základe ktorého stanovil termín parlamentných volieb na 28. november. Ak by sa hlasovanie uskutočnilo, išlo by o prvé parlamentné voľby za uplynulé dve desaťročia. TASR o tom informuje na základe správy agentúry AFP.
Posledné parlamentné voľby sa na palestínskych územiach konali v januári 2006. Zvíťazilo v nich militantné hnutie Hamas pred Abbásovou stranou Fatah, ktorá palestínskej politike dovtedy dominovala. V dôsledku toho sa Palestínska legislatívna rada, ktorá je zároveň parlamentom Abbásovej Palestínskej samosprávy, nezišla od roku 2007.
„Prezidentský dekrét zvoláva palestínsky ľud v Jeruzaleme, na Západnom brehu Jordánu a v Pásme Gazy, aby sa v stanovený deň zúčastnil na slobodných a priamych parlamentných voľbách s cieľom zvoliť členov Palestínskej legislatívnej rady,“ informovala oficiálna tlačová agentúra Wafa s odvolaním sa na dekrét. Usporiadanie volieb je súčasťou reforiem požadovaných medzinárodným spoločenstvom, ktoré finančne podporuje Palestínsku samosprávu, poznamenala AFP.
V roku 2021 Abbás ohlásil parlamentné i prezidentské voľby, ktoré sa mali konať v máji a v júli. Následne boli odložené na neurčito pre chýbajúce záruky, že hlasovanie sa bude môcť uskutočniť vo východnom Jeruzaleme, ktorý od roku 1967 okupuje Izrael.
Palestínčania napokon pristúpili k volebným urnám tento rok v apríli, aby si zvolili predsedov mestských zastupiteľstiev na okupovanom Západnom brehu. Išlo o prvé voľby od vypuknutia vojny v Pásme Gazy v októbri 2023 medzi Hamasom a Izraelom.
Deväťdesiatročný Abbás zvíťazil v posledných prezidentských voľbách v roku 2005 s mandátom na štyri roky. Jeho funkčné obdobie sa teda malo skončiť v roku 2009. Mandát mu ale predĺžili a odvtedy vládne bez konania volieb prostredníctvom prezidentských dekrétov, za čo ho kritizuje verejnosť doma i v zahraničí.
Abbás minulý mesiac oznámil, že prezidentské voľby sa uskutočnia v prvej polovici budúceho roka, ale nepovedal, či sa v nich bude o tento post opäť uchádzať.
Palestínska samospráva čelí rozsiahlej kritike za korupciu, stagnáciu a klesajúcu legitimitu, pričom jej podporovatelia čoraz častejšie spájajú svoju finančnú pomoc a diplomatickú podporu s nevyhnutnosťou reforiem, najmä v oblasti miestnej samosprávy.
Posledné parlamentné voľby sa na palestínskych územiach konali v januári 2006. Zvíťazilo v nich militantné hnutie Hamas pred Abbásovou stranou Fatah, ktorá palestínskej politike dovtedy dominovala. V dôsledku toho sa Palestínska legislatívna rada, ktorá je zároveň parlamentom Abbásovej Palestínskej samosprávy, nezišla od roku 2007.
„Prezidentský dekrét zvoláva palestínsky ľud v Jeruzaleme, na Západnom brehu Jordánu a v Pásme Gazy, aby sa v stanovený deň zúčastnil na slobodných a priamych parlamentných voľbách s cieľom zvoliť členov Palestínskej legislatívnej rady,“ informovala oficiálna tlačová agentúra Wafa s odvolaním sa na dekrét. Usporiadanie volieb je súčasťou reforiem požadovaných medzinárodným spoločenstvom, ktoré finančne podporuje Palestínsku samosprávu, poznamenala AFP.
V roku 2021 Abbás ohlásil parlamentné i prezidentské voľby, ktoré sa mali konať v máji a v júli. Následne boli odložené na neurčito pre chýbajúce záruky, že hlasovanie sa bude môcť uskutočniť vo východnom Jeruzaleme, ktorý od roku 1967 okupuje Izrael.
Palestínčania napokon pristúpili k volebným urnám tento rok v apríli, aby si zvolili predsedov mestských zastupiteľstiev na okupovanom Západnom brehu. Išlo o prvé voľby od vypuknutia vojny v Pásme Gazy v októbri 2023 medzi Hamasom a Izraelom.
Deväťdesiatročný Abbás zvíťazil v posledných prezidentských voľbách v roku 2005 s mandátom na štyri roky. Jeho funkčné obdobie sa teda malo skončiť v roku 2009. Mandát mu ale predĺžili a odvtedy vládne bez konania volieb prostredníctvom prezidentských dekrétov, za čo ho kritizuje verejnosť doma i v zahraničí.
Abbás minulý mesiac oznámil, že prezidentské voľby sa uskutočnia v prvej polovici budúceho roka, ale nepovedal, či sa v nich bude o tento post opäť uchádzať.
Palestínska samospráva čelí rozsiahlej kritike za korupciu, stagnáciu a klesajúcu legitimitu, pričom jej podporovatelia čoraz častejšie spájajú svoju finančnú pomoc a diplomatickú podporu s nevyhnutnosťou reforiem, najmä v oblasti miestnej samosprávy.