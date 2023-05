Ramaphosa: Africké krajiny pošlú do Ruska a na Ukrajinu mierovú misiu

Kapské mesto 16. mája (TASR) - Skupina šiestich afrických lídrov vycestuje čo najskôr do Ruska a na Ukrajinu, aby pomohli nájsť riešenie konfliktu medzi oboma krajinami. Oznámil to v utorok juhoafrický prezident Cyril Ramaphosa, informuje TASR podľa správ agentúr AFP a Reuters.



Podľa Ramaphosu súhlasili s usporiadaním tejto mierovej misie aj ukrajinský prezident Volodymyr Zelensykj a šéf Kremľa Vladimir Putin. "Z môjho rozhovoru s oboma predstaviteľmi vyplýva, že sú pripravení prijať afrických lídrov a hovoriť o tom, ako možno ukončiť tento konflikt," uviedol Ramaphosa na spoločnej tlačovej konferencii so singapurským premiérom v Kapskom Meste.



Juhoafrický prezident uviedol, že s ukrajinským a ruským prezidentom telefonoval počas víkendu a predstavil im iniciatívu Zambie, Senegalu, Konžskej republiky, Ugandy, Egypta a Juhoafrickej republiky.



Ramaphosa dodal, že o mierovom pláne bol informovaný aj generálny tajomník OSN a Spojené štáty a Británia. Washington a Londýn pritom vyjadrili podľa juhoafrického prezidenta tejto iniciatíve "opatrnú" podporu.



"Bez ohľadu na to, či uspejeme alebo nie, prehĺbi to diskusiu, ktorá sa uskutoční," povedal Ramaphosa. Nešpecifikoval, kedy presne by sa misia mohla uskutočniť.



Podľa Ramaphosu trpia konfliktom na Ukrajine aj africké krajiny. Tie podľa AFP zasiahlo predovšetkým zdražovanie obilnín a jej dôsledky na svetový obchod.



Ramaphosa iniciatívu oznámil deň po tom, čo povedal, že Juhoafrická republika je vystavená enormnému tlaku, aby si vybrala stranu v konflikte. Spojené štáty Pretóriu nedávno obvinili, že poskytuje Rusku zbrane, čím by porušila svoju deklarovanú neutralitu.