Ramaphosa navštívi Trumpa v Bielom dome

Pretória 15. mája (TASR) - Juhoafrický prezident Cyril Ramaphosa budúci týždeň navštívi Spojené štáty, kde sa v stredu (21. mája) stretne s americkým prezidentom Donaldom Trumpom. Oznámila to v stredu kancelária juhoafrického prezidenta, píše TASR podľa správ agentúr AP a Reuters.



„Prezident Ramaphosa sa stretne s Donaldom Trumpom v Bielom dome vo Washingtone, aby prediskutovali bilaterálne vzťahy, regionálne a globálne otázky spoločného záujmu,“ uviedla kancelária. „Prezidentova návšteva USA poskytuje platformu na reštartovanie strategického vzťahu medzi oboma krajinami,“ dodala.



Ramaphosa pricestuje do USA v pondelok (19. mája) a plánovaný odchod je vo štvrtok (22. mája), informuje AP.



Reuters konštatuje, že vzťahy medzi Juhoafrickou republikou (JAR) a USA sa od Trumpovho návratu do Bieleho domu výrazne zhoršili. Trump zastavil finančnú pomoc USA pre JAR, pričom vyhlásil, že Washington neposkytne ďalšie financie, pokým neprebehne vyšetrovanie údajnej konfiškácie pôdy a zlého zaobchádzania s „určitým skupinami ľudí“ v krajine.



Trumpova administratíva tento týždeň privítala 49 Juhoafričanov bielej farby pleti, ktorým udelila štatút utečenca, keďže ich považuje za obete rasovej diskriminácie.



USA sú po Číne druhým najväčším bilaterálnym obchodným partnerom JAR, píše Reuters. Biely dom sa k plánovanej návšteve juhoafrického prezidenta dosiaľ nevyjadril.