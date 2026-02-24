< sekcia Zahraničie
Ramaphosa sa poďakoval Putinovi za návrat mužov nalákaných do bojov
Ramaphosa sa tento mesiac rozprával s Putinom o ich návrate do vlasti.
Autor TASR
Pretória 24. februára (TASR) - Prezident Juhoafrickej republiky (JAR) Cyril Ramaphosa v utorok vyjadril „úprimnú vďaku“ ruskému prezidentovi Vladimirovi Putinovi za návrat juhoafrických mužov, ktorých nalákali bojovať po boku ruských jednotiek na Ukrajine. TASR o tom informuje podľa správy agentúry AFP.
JAR ešte v novembri oznámila, že dostala „volania o pomoc“ od 17 mužov, ktorí uviazli v Donbase na východe Ukrajiny po tom, ako boli podvodom nalákaní pridať sa k žoldnierskym jednotkám.
Ramaphosa sa tento mesiac rozprával s Putinom o ich návrate do vlasti.
Štyria z týchto mužov pricestovali domov minulý týždeň a ďalších 11 by sa podľa kancelárie prezidenta Juhoafrickej republiky malo vrátiť čoskoro. Zvyšní dvaja zostali v Rusku.
„Prezident Ramaphosa vyjadril svoju úprimnú vďaku prezidentovi Vladimirovi Putinovi, ktorý pozitívne reagoval na jeho výzvu podporiť proces návratu mužov domov,“ uviedol úrad Ramaphosu.
Kancelária dodala, že pokračuje vyšetrovanie udalostí, ktoré viedli „k náboru týchto mladých mužov do žoldnierskych aktivít“.
Juhoafrický zákon zakazuje svojim občanom bez povolenia vlády bojovať v armáde inej krajiny.
AFP informuje, že štyri roky trvajúca vojna na Ukrajine prilákala žoldnierov na oboch stranách vrátane obyvateľov afrických krajín.
Ukrajinský minister zahraničných vecí Andrij Sybiha minulý rok v novembri oznámil, že po boku ruských jednotiek vo vojne na Ukrajine bojuje viac ako 1400 občanov 36 afrických krajín.
AFP hovorila so štyrmi občanmi Kene, ktorí sa nedávno vrátili z Ruska, a uviedli, že ich pod prísľubom dobre platených prác podviedla náborová agentúra v Nairobi.
Dcéra bývalého prezidenta JAR Jacoba Zumu - Duduzile Zuma-Sambudlová - minulý rok odstúpila z funkcie poslankyne po tvrdeniach, že bola zapojená do náboru mužov, ktorí sa mali pripojiť k ruským žoldnierom. Juhoafrické médiá informovali, že Zumova opozičná strana MK údajne vyslala mužov do Ruska na bezpečnostný výcvik.
JAR ešte v novembri oznámila, že dostala „volania o pomoc“ od 17 mužov, ktorí uviazli v Donbase na východe Ukrajiny po tom, ako boli podvodom nalákaní pridať sa k žoldnierskym jednotkám.
Ramaphosa sa tento mesiac rozprával s Putinom o ich návrate do vlasti.
Štyria z týchto mužov pricestovali domov minulý týždeň a ďalších 11 by sa podľa kancelárie prezidenta Juhoafrickej republiky malo vrátiť čoskoro. Zvyšní dvaja zostali v Rusku.
„Prezident Ramaphosa vyjadril svoju úprimnú vďaku prezidentovi Vladimirovi Putinovi, ktorý pozitívne reagoval na jeho výzvu podporiť proces návratu mužov domov,“ uviedol úrad Ramaphosu.
Kancelária dodala, že pokračuje vyšetrovanie udalostí, ktoré viedli „k náboru týchto mladých mužov do žoldnierskych aktivít“.
Juhoafrický zákon zakazuje svojim občanom bez povolenia vlády bojovať v armáde inej krajiny.
AFP informuje, že štyri roky trvajúca vojna na Ukrajine prilákala žoldnierov na oboch stranách vrátane obyvateľov afrických krajín.
Ukrajinský minister zahraničných vecí Andrij Sybiha minulý rok v novembri oznámil, že po boku ruských jednotiek vo vojne na Ukrajine bojuje viac ako 1400 občanov 36 afrických krajín.
AFP hovorila so štyrmi občanmi Kene, ktorí sa nedávno vrátili z Ruska, a uviedli, že ich pod prísľubom dobre platených prác podviedla náborová agentúra v Nairobi.
Dcéra bývalého prezidenta JAR Jacoba Zumu - Duduzile Zuma-Sambudlová - minulý rok odstúpila z funkcie poslankyne po tvrdeniach, že bola zapojená do náboru mužov, ktorí sa mali pripojiť k ruským žoldnierom. Juhoafrické médiá informovali, že Zumova opozičná strana MK údajne vyslala mužov do Ruska na bezpečnostný výcvik.