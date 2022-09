Ramaphosa s Bidenom bude spolupracovať, upozornil na vzťahy s Ruskom

Washington 17. septembra (TASR) - Juhoafrický prezident Cyril Ramaphosa súhlasil s úzkou spoluprácou s americkým prezidentom Joeom Bidenom v oblasti zdravia, bezpečnosti a klímy. Upozornil však, že africké krajiny by nemali byť trestané za udržiavanie vzťahov s Ruskom. TASR správu prevzala z agentúr AFP a Reuters.



"Musíme sa naozaj uistiť, že jeden druhého plne chápeme," povedal Biden, ktorý Ramaphosu v piatok prijal vo svojej pracovni v Bielom dome. "Naše partnerstvo je významnou záležitosťou," dodal.



"Táto návšteva je naozaj o upevnení vzťahov medzi JAR a Spojenými štátmi," povedal Ramaphosa. Washington má podľa neho významnú úlohu v oblasti bezpečnosti v Afrike.



Juhoafrický prezident však pripomenul zákon, ktorý v apríli prijala Snemovňa reprezentantov amerického Kongresu. Táto právna norma podporuje úsilie Spojených štátov v boji proti vplyvu Ruska v Afrike.



Návrh zákona z apríla zahŕňa boj proti škodlivým aktivitám Ruska v Afrike a musí ho ešte schváliť americký Senát. Americkí zákonodarcovia podľa AFP upozorňujú, že samotný zákon nezahŕňa konkrétne opatrenia proti africkým krajinám. "Nikto by nám nemal prikazovať, s kým sa môžeme spájať," povedal Ramaphosa.



Prezident Juhoafrickej republiky odmieta priamo kritizovať Rusko a je proti úplnému použitiu sily, analyzuje Reuters. V marci uviedol, že rozširovanie NATO na východ spôsobuje nestabilitu, a konflikt by sa mal podľa neho riešiť prostredníctvom OSN, a nie západnými sankciami, ktoré ubližujú nezúčastneným krajinám.



Bidenova administratíva zamerala pozornosť na Afriku po tom, ako niektoré africké krajiny neprejavili ochotu odsúdiť inváziu Ruska na Ukrajinu. JAR bola jednou zo 17 afrických krajín, čo sa v marci na pôde OSN zdržali hlasovania, ktorým Valné zhromaždenie odsúdilo vojenskú intervenciu Ruska na Ukrajine.