Ramaphosa: Summit BRICS bude prezenčnou formou

Johannesburg 10. júla (TASR) - Prezident Juhoafrickej republiky (JAR) Cyril Ramaphosa v nedeľu povedal, že augustový summit skupiny rozvíjajúcich sa ekonomík BRICS sa bude konať prezenčnou formou aj napriek zatykaču na ruského prezidenta Vladimira Putina, ktorý je tiež medzi pozvanými. TASR správu prevzala z agentúry AFP.



"Summit BRICS sa uskutoční a ukončujeme rokovania o jeho formáte," povedal Ramaphosa pre médiá. Juhoafrický prezident však neuviedol, či sa Putin na summite zúčastní.



Účastníci summitu sú podľa Ramaphosových slov pripravení na zhromaždenie, kde sa môžu jeden druhému pozrieť priamo do očí. "Fyzický summit sme neorganizovali takmer tri roky. Nebude to virtuálne," dodal.



Skupina BRICS združuje Brazíliu, Čínu, Indiu, Juhoafrickú republiku a Rusko. Summit sa uskutoční 22. - 24. augusta v JAR, ktorá tomuto zoskupeniu v súčasnosti predsedá.



Medzinárodný trestný súd (ICC) vydal v marci na Putina zatykač za vojnové zločiny na Ukrajine. Ako signatár Rímskeho štatútu, ktorým sa ustanovil ICC, je JAR povinná Putina zadržať a postaviť pred súd.



Zatykač na Putina predstavuje náročné diplomatické rozhodovanie pre JAR, ktorá má blízke vzťahy s Kremľom, konštatuje AFP. Johannesburg odmietol odsúdiť ruskú vojenskú inváziu na Ukrajinu, ktorá Rusko na medzinárodnej politickej scéne do značnej miery izolovala. Snahou JAR je zostať neutrálna a v záujme skončenia vojny uprednostňuje dialóg.