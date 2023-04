Ramaphosa: Vládna strana chce vystúpenie Juhoafrickej republiky z ICC

Pretória 25. apríla (TASR) - Vládna strana Africký národný kongres (ANC) sa rozhodla, že Juhoafrická republika by mala vystúpiť z Medzinárodného trestného súdu (ICC). V utorok to oznámil prezident JAR Cyril Ramaphosa. TASR správu prevzala z agentúry AFP.



"Vládna strana... sa rozhodla, že je rozumné, aby Juhoafrická republika vystúpila z ICC," povedal Ramaphosa počas tlačovej konferencie s fínskym prezidentom Saulim Niinistöm.



Rozhodnutie bolo oznámené po víkendovom stretnutí ANC a podľa Ramaphosu ho vyvolalo nespravodlivé zaobchádzanie ICC s niektorými krajinami.



V JAR sa má v auguste konať summit skupiny rozvíjajúcich sa ekonomík (BRICS). Združuje Brazíliu, Čínu, Indiu, Juhoafrickú republiku a Rusko.



V prípade Putinovej prítomnosti sa Johannesburg bude musieť zaberať zatykačom, ktorý na šéfa Kremľa v marci vydal ICC za vojnové zločiny na Ukrajine. Ako signatár Rímskeho štatútu, ktorým sa ustanovil ICC, je totiž JAR povinná Putina zadržať a postaviť pred súd.



Ramaphosa povedal, že sa "táto záležitosť zvažuje".



Johannesburg odmietol odsúdiť ruskú vojenskú inváziu na Ukrajinu, ktorá Rusko na medzinárodnej politickej scéne do značnej miery izolovala. Jeho snahou je zostať neutrálny a v záujme skončenia vojny uprednostňuje dialóg.