Ramaphosa vymenoval nových ministrov zdravotníctva, obrany a financií

Johannesburg 5. augusta (TASR) - Juhoafrický prezident Cyril Ramaphosa vymenoval vo štvrtok nových ministrov zdravotníctva, obrany a financií, a to v rámci veľkej reorganizácie svojho kabinetu.



Ako poznamenala agentúra AFP, Ramaphosa odvolal z funkcie ministra zdravotníctva krajiny Zweliho Mkhizeho, ktorý je uznávaný predovšetkým za to, ako zvládal pandémiu koronavírusu. Je však údajne zaplatený do korupčného škandálu v súvislosti s financovaním kampane proti koronavírusu.



Mkhize podľa prezidentových vyjadrení žiadal odchod z funkcie s cieľom priniesť do tohto dôležitého rezortu "istotu a stabilitu". Nahradil ho Joe Phaahla, ktorý bol doteraz námestníkom ministra zdravotníctva.



Ramaphosa Mkhizemu začiatkom júna umožnil odchod na špeciálnu dovolenku po tom, ako úrady začali vyšetrovať zmluvu ministerstva zdravotníctva so spoločnosťou Digital Vibes, ktorá poskytuje služby v oblasti komunikačných technológií. Mkhize, ktorý bol ministrom zdravotníctva od roku 2018, akúkoľvek účasť na zmluve s Digital Vibes popiera.



Ramaphosa vo štvrtok urobil zmeny na celkovo desiatich ministerstvách vrátane odvolania ministrov obrany a bezpečnosti. Zmeny v kabinete boli podľa jeho slov potrebné, pretože "krajina čelí viacerým výzvam".



V JAR začiatkom júla vypukli protesty vyvolané uväznením bývalého prezidenta krajiny, Ramaphosovho predchodcu, Jacoba Zumu, pripomína AFP.