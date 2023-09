Ramaphosa: Vyšetrovanie nepreukázalo, že by JAR dodávala zbrane Rusku

Johannesburg 4. septambra (TASR) - Nezávislá vyšetrovacia komisia nenašla nijaké dôkazy o tom, že by Juhoafrická republika naložila koncom minulého roka na ruskú loď zbrane určené pre Rusko. Oznámil to v nedeľu juhoafrický prezident Cyril Ramaphosa, informuje TASR podľa správ agentúr DPA a Reuters.



"Skupina zistila, že neexistujú dôkazy o tvrdeniach, že boli z Juhoafrickej republiky loďou prepravené zbrane určené pre Rusko," uviedol Ramaphosa. Dodal, že takéto tvrdenia neboli preukázané ako pravdivé a tí, ktorí tieto obvinenia vzniesli, ich nemôžu ničím podložiť.



Odkazoval tak na tvrdenia amerického veľvyslanca v Juhoafrickej republike Reubena Brigetyho, ktorý v máji v rozhovore pre miestnych novinárov uviedol, že sankciovaná ruská nákladná loď Lady R bola vlani v decembri naložená zbraňami na námornej základni ležiacej neďaleko Kapského Mesta.



Juhoafrická republika v tom čase odmietla tieto tvrdenia a Ramaphosa po naliehaní opozície spustil nezávislé vyšetrovanie, ktoré viedol niekdajší sudca.



Ramaphosa v nedeľu uviedol, že ruská loď zakotvila na juhoafrickej námornej základni, aby tam mohla doručiť vybavenie, ktoré si Juhoafrické národné obranné sily (SANDF) objednali ešte v roku 2018. Prezident zároveň uviedol, že nemôže spresniť, o aké vybavenie išlo, pretože by tak mohol ohroziť dôležité vojenské operácie o životy juhoafrických vojakov.



Juhoafrický prezident zároveň uviedol, že tvrdenia o vyvážaní zbraní do Ruska mali škodlivý vplyv na ekonomiku Juhoafrickej republiky a na jej postavenie vo svete.



Juhoafrická republika sa oficiálne vyhlásila za neutrálnu v súvislosti s prebiehajúcim konfliktom na Ukrajine, pripomína DPA.