Ramaswamy nebude súčasťou komisie pre efektívnosť vlády USA

Washington 21. januára (TASR) - Americký podnikateľ Vivek Ramaswamy ďalej nebude slúžiť v novej komisii pre efektívnosť vlády Spojených štátov, potvrdila v utorok jej hovorkyňa. Do čela tohto úradu mal pôvodne zasadnúť spolu s miliardárom Elonom Muskom. Ramaswamy ale naznačil, že bude na budúci rok kandidovať za guvernéra štátu Ohio, informuje TASR podľa agentúry AP.



Vytvorenie poradnej komisie zvanej DOGE avizoval americký prezident Donald Trump ešte v novembri a do jej čela vymenoval Muska a bývalého republikánskeho kandidáta na prezidenta Ramaswamymo.



Trump v pondelok počas svojho inauguračného prejavu povedal, že jeho administratíva oficiálne zriadi DOGE, "aby sa obnovila kompetentnosť a efektívnosť federálnej vlády".



Hovorkyňa novej komisie vo vyhlásení uviedla, že Ramaswamy zohral kľúčovú úlohu pri jej zriaďovaní a poďakovala mu za jeho prínos počas uplynulých dvoch mesiacov. Taktiež potvrdila, že sa bude uchádzať o volenú funkciu.



O odchode podnikateľa sa podľa amerických médií špekulovalo v posledných dňoch. Server televízie CBS News s odvolaním sa na nemenované zdroje tvrdil, že Muskovo okolie už niekoľko týždňov v súkromí Ramaswamyho kritizovalo a vyjadrovalo nespokojnosť s jeho údajne nedostatočnou spoluprácou na komplikovaných úlohách.



Medzi nastupujúcimi radovými zamestnancami DOGE a Ramaswamym podľa zdrojov vznikli trenice a podnikateľ bol nenápadne nabádaný k odchodu. Trump ho vraj tiež povzbudzoval, aby sa uchádzal o uvoľnené miesto viceprezidenta J. D. Vancea v Senáte USA. V piatok však guvernér Ohia Mike DeWine vymenoval do tejto funkcie viceguvernéra Jona Husteda.



V priebehu niekoľkých minút po tom, čo Trump v pondelok zložil prísahu a stal sa 47. prezidentom USA, boli na federálnom súde vo Washingtone podané najmenej tri žaloby, ktoré sa snažia DOGE odstaviť. DOGE podľa nich momentálne nespĺňa pravidlá transparentnosti, ktoré sa týkajú vládnych poradných subjektov. Podávatelia preto spochybňujú jej zákonnosť.



DOGE má podľa AP poradnú úlohu, chystá sa ale poukázať na to, ako znížiť federálne výdavky o približne jeden bilión dolárov.