Ramelow navrhol za šéfku vlády v Durínsku Christine Lieberknechtovú

Erfurt 18. februára (TASR) - Bývalý predseda vlády v nemeckej spolkovej krajine Durínsko Bodo Ramelow v pondelok navrhol do tejto funkcie Christine Lieberknechtovú z Kresťanskodemokratickej únie (CDU). Tá bola premiérkou Durínska už v rokoch 2009 - 2014. Informovala o tom v utorok agentúra DPA.



Ramelow tento návrh predostrel na stretnutí zástupcov strán Ľavica (Die Linke), Sociálnodemokratickej strany Nemecka (SPD) a Zelených so zástupcami CDU v Erfurte.



"Navrhol som, aby Christine Lieberknechtová na obdobie 70 dní spolu s ministrom spravodlivosti, ministerkou financií a šéfom úradu vlády riešili úlohy ako technokratická vláda," povedal.



Podľa pozorovateľov by 61-ročná Lieberknechtová mohla byť šéfkou prechodnej vlády dovtedy, kým sa neuskutočnia nové voľby.



V rokoch 2009 - 2014 viedla Lieberknechtová v Durínsku koalíciu zloženú z CDU a SPD. Po voľbách v roku 2014 sa však SPD rozhodla vládu vytvoriť s Ľavicou a Zelenými, a to i napriek tomu, že CDU bola v tom čase najsilnejšou frakciou v tamojšom krajinskom sneme.



Predseda SPD v Durínsku Wolfgang Tiefensee návrh Ramelowa privítal: "Veľký rešpekt pred Bodom Ramelowom, ktorý sa sám stiahol do úzadia, aby uvoľnil cestu pre technokratickú vládu, ktorá by na niekoľko dní, 70 až 80 dní, od podania návrhu na predčasné voľby až do ich konania, prevzala vládnutie".



V Durínsku viedlo zvolenie Thomasa Kemmericha zo Slobodnej demokratickej strany (FDP) pred takmer dvoma týždňami spolu s hlasmi krajne pravicovej strany Alternatíva pre Nemecko (AfD) k vlne kritiky. Kemmerich následne odstúpil z funkcie.