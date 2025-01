Ramgoolam: Rozhovory o Čagoských ostrovoch sú nielen o financiách

Port Louis 1. januára (TASR) - Obnovenie rokovaní o vrátení strategických Čagoských ostrovov v Indickom oceáne Mauríciu sa netýka iba finančnej kompenzácie, povedal premiér Navin Ramgoolam. TASR o tom informuje podľa agentúry AFP.



Británia sa v októbri s Mauríciom dohodla, že správu nad ostrovmi získa bývalá britská kolónia pod podmienkou, že na ostrove Diego Garcia zostane britsko-americká vojenská základňa. Minulý mesiac však na Mauríciu prevzala moc nová vláda, ktorá rozhovory prerušila. Teraz údajne nepožaduje iba väčšiu finančnú kompenzáciu.



"Je to aj o suverenite a dĺžke prenájmu. Nájomca sa tiež nesmie stať vlastníkom Diega Garciu," povedal premiér Navin Ramgoolam. Jeho úrad rozhodne poprel údaje uvádzané v britskej tlači, ale neposkytol žiadne ďalšie podrobnosti.



Úradník ministerstva financií pod zárukou anonymity odmietol návrhy, aby sa rozhovory obnovili len kvôli finančnej kompenzácii. Októbrová dohoda znamenala významný obrat po desaťročiach britského odmietania maurícijských nárokov na zvrchovanosť nad Čagoskými ostrovmi. Obe krajiny v spoločnom vyhlásení uviedli, že konečná zmluva zaručí zachovanie vojenskej základne na ostrove Diego Garcia "aj v ďalšom storočí".



Británia v roku 1965 oddelila Čagoské ostrovy od Maurícia. Na ostrove Diego Garcia vybudovala vojenskú základňu a prenajala ju Spojeným štátom. Maurícius získal nezávislosť od Británie v roku 1968, zatiaľ čo Čagoské ostrovy boli až do októbra zámorským územím Spojeného kráľovstva.



Vojenská základňa na ostrove Diego Garcia má strategickú polohu pre diaľkové bombardéry a lode, čo sa prejavilo najmä počas vojen v Afganistane a Iraku. Podľa navrhovanej dohody by si Spojené kráľovstvo zachovalo 99-ročný prenájom strategického ostrova.