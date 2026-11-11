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Ramonovo medzinárodné letisko pozastavilo po zemetrasení lety

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Ilustračná snímka. Foto: TASR - Jakub Kotian

Izraelská geologická služba uviedla, že zemetrasenie s magnitúdou 4,5 sa vyskytlo približne 30 kilometrov južne od Ejlatu.

Autor TASR
Jeruzalem 11. novembra (TASR) - Izraelské letecké úrady v stredu pozastavili lety na Ramonovom medzinárodnom letisku neďaleko letoviska Ejlat pri Červenom mori, aby sa mohli vykonať inšpekcie a kontroly infraštruktúry po zemetrasení, ktoré zasiahlo túto oblasť. TASR o tom informuje na základe správy agentúry Reuters.

Izraelská geologická služba uviedla, že zemetrasenie s magnitúdou 4,5 sa vyskytlo približne 30 kilometrov južne od Ejlatu. Väčšie izraelské letisko Bena Guriona neďaleko Tel Avivu však fungovalo bez obmedzení, ozrejmili úrady.

Armáda nariadila evakuáciu letiska a ľuďom prikázala, aby sa vzdialili od budov. Podľa leteckého úradu sa prevádzka obnoví po dokončení inšpekcií s cieľom zaistiť bezpečnosť.
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