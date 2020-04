Francúzsko obmedzilo počas koronakrízy predaj nikotínových výrobkov

Paríž 24. apríla (TASR) - Francúzsko obmedzilo v piatok predaj výrobkov s obsahom nikotínu, ktoré pomáhajú pri odvykaní od fajčenia. Stalo sa tak po tom, ako nový výskum naznačil možný potenciál tejto návykovej látky ochrániť ľudí pred nákazou koronavírusom; či tomu tak skutočne je zatiaľ nebolo potvrdené. Informovala o tom agentúra AFP.



Francúzske lekárne budú môcť v najbližších týždňoch predávať iba obmedzené množstvo produktov, ktoré liečia závislosť na nikotíne, ako sú náplasti, žuvačky či pastilky. Predaj týchto výrobkov na internete bude úplne zakázaný.



Dôvodom tohto opatrenia je snaha zamedziť hromadeniu alebo nadmernému používaniu týchto produktov na základe dosiaľ nepotvrdenej hypotézy o tom, že nikotín by mohol čiastočne chrániť užívateľov pred nakazením sa koronavírusom.



Vláda chce taktiež zabezpečiť prísun takýchto nikotínových výrobkov pre ľudí, ktorí ich skutočne potrebujú, lebo chcú prestať fajčiť.



Opatrenie bude platiť minimálne do 11. mája, keď by sa vo Francúzsku mali začať postupne uvoľňovať obmedzenia zavedené v súvislosti s pandémiou.



Výskumníci z jednej z parížskych nemocníc v stredu publikovali štúdiu, ktorá uvádza, že zo vzorky 500 pacientov nakazených koronavírusom je iba päť percent fajčiarov. Vo Francúzsku pritom fajčí zhruba 35 percent všetkých obyvateľov.



Už minulý mesiac vyšla v odbornom časopise New England Journal of Medicine iná štúdia, ktorá naznačuje súvislosť medzi fajčením a koronavírusom. V skúmanej vzorke sa za fajčiarov označilo 12,6 percenta z 1000 nakazených čínskych pacientov; v Číne pritom fajčí zhruba 26 percent obyvateľov.



Francúzski výskumníci teraz čakajú na povolenie k ďalším testom. V rámci nich by chceli rozdať nikotínové náplasti zdravotníckym pracovníkom v nemocnici v Paríži, aby zistili, či im náplasti pomôžu v ochrane pred koronavírusom.



"Teóriou je, že nikotín sa naviaže na bunkové receptory, čím zabráni vírusu vniknúť do buniek a šíriť sa v tele," uviedol neurobiológ Jean-Pierre Changeux z Pasteurovho inštitútu.



Francúzsky minister zdravotníctva Olivier Véran v piatok vyzval obyvateľov, aby zbytočne nenakupovali nikotínové substitučné výrobky. Upozornil, že fajčenie spôsobuje vo Francúzsku každoročne až 70.000 úmrtí.



Zároveň však predmetný výskum označil za "zaujímavý". Jednou zo schodných možností by v prípade potvrdenia výskumnej hypotézy mohla byť podľa ministra výroba produktov s obsahom látok podobných nikotínu, ktoré nemajú návykové účinky.



Francúzsko je jednou z európskych krajín, ktoré sú najviac postihnuté pandémiou koronavírusu. Doposiaľ potvrdilo už viac ako 158.000 prípadov nákazy a takmer 22.000 úmrtí.