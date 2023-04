Raneného českého vojnového zdravotníka previezli z Ukrajiny do Prahy

Praha 3. apríla (TASR) - Vážne zraneného českého zdravotníka, ktorý pôsobil ako dobrovoľník na Ukrajine v projekte Phoenix, previezli v pondelok do Ústrednej vojenskej nemocnice (ÚVN) v Prahe. Zistila to Česká televízia, informuje spravodajkyňa TASR.



Sanitku s pacientom sprevádzalo jedno lekárske auto a policajné auto, ktoré mali zaistiť plynulý a bezpečný transport. V ÚVN zraneného frontového zdravotníka komplexne vyšetria a podľa výsledkov nastavia ďalšiu liečbu.



Muž, ktorý na ukrajinskom fronte pôsobil pod prezývkou Taylor, utrpel zranenia po zásahu šrapnelom v polovici marca. Približne pred dvomi týždňami ho previezli do nemocnice v Kyjeve, jeho stav však neumožňoval transport do Česka. Aktuálne je v stabilizovanom, ale vážnom stave.



Projekt Phoenix sa venuje pomoci v oblastiach konfliktu na Ukrajine už približne rok. Jeho členovia učia ukrajinských vojakov taktickú medicínu a zároveň im pomáhajú priamo na frontovej línii.