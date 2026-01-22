< sekcia Zahraničie
RANNÁ DRÁMA: Po zosuve pôdy je nezvestných viacero ľudí
Veliteľ hasičov a záchranárov uviedol, že prvé zložky na mieste v troskách počuli ľudské hlasy volajúce o pomoc, ale po obavách z ďalšieho zosuvu pôdy sa z miesta stiahli.
Autor TASR
Wellington 22. januára (TASR) - Po zosuve pôdy v dôsledku pretrvávajúcich dažďov na novozélandskom Severnom ostrove je nezvestných niekoľko ľudí. V noci na štvrtok na to upozornila miestna polícia a záchranári, na ktorých sa odvoláva agentúra AFP.
Polícia uviedla, že počet nezvestných sa pohybuje v „jednociferných číslach“. K nešťastiu podľa agentúry Reuters došlo severnej časti ostrova o 9.30 h (22.30 SEČ) miestneho času v kempe na úpätí hory Maunganu, ktorá je populárnou turistickou destináciou.
Veliteľ hasičov a záchranárov William Park uviedol, že prvé zložky na mieste v troskách počuli ľudské hlasy volajúce o pomoc, ale po obavách z ďalšieho zosuvu pôdy sa z miesta stiahli. Podľa ministra pre krízové riadenie a obnovu Marka Mitchella sú medzi nezvestnými aj deti. Minister ozrejmil, že záchranné zložky pátrajú aj po dvoch ľuďoch, ktorých dom v meste Tauranga zasiahol ďalší zosuv. Nezvestný je aj jeden muž, ktorého v aute odplavil silný prúd vody.
Pretrvávajúce dažde už na Severnom ostrove spôsobili rozsiahle škody. Množstvo obyvateľov museli evakuovať a tisíce ľudí sú bez elektriny.
Mitchell v rozhlasovej stanici Radio NZ uviedol, že silné dažde zasiahli takmer celé východné pobrežie Severného ostrova. „Dobrou správou je, že všetci reagovali veľmi rýchlo. Bol čas sa pripraviť, a to pomáha zmierniť škody a dôkladne reagovať,“ povedal.
Novozélandský úrad pre dopravu informoval o uzavretí viacerých hlavných ciest v Northlande, Bay of Plenty a Waikato. Miestne úrady uviedli, že niektoré malé obce sú pre poškodené cesty úplne odrezané.
Novozélandská meteorologická služba MetService medzičasom zrušila všetky výstrahy pre výkyvmi počasia Severnom ostrove, keďže tropická níž sa presúva ďalej na východ.
