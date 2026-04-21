Ranné vyhrážky bombami na školách v Chorvátsku boli falošné
Správy o bombových útokoch prišli e-mailom v pondelok ráno v BaH tiež na adresy škôl v Mostare, Konjici, Čapljine, Jablanici a v Neume.
Autor TASR
Záhreb 21. apríla (TASR) - Polícia v Dubrovnícko-neretvianskej župe označila ranné vyhrážky bombovým útokom tamojším školám za falošné. Vyplýva to z pyrotechnickej prehliadky ohrozených školských budov, odkiaľ ráno evakuovali žiakov a pedagogických pracovníkov. TASR o tom informuje podľa agentúry Hina a webu Vjesti.
Polícia uviedla, že prebieha vyšetrovanie s cieľom identifikovať osobu, ktorá stojí za odoslaním výhražných e-mailov. Hlásenia o bombovej hrozbe zaslali ráno okolo 9.00 h e-mailom na políciu a na 18 stredných škôl. Mali identický obsah a poslal ich ten istý odosielateľ.
Vyučovanie na niekoľko hodín prerušili aj ďalšie chorvátske stredné školy, pretože očakávali zaslanie rovnakého výhražného e-mailu.
V súvislosti s rastúcim počtom bombových hrozieb na chorvátskych školách zdôraznilo ministerstvo vedy, školstva a mládeže, že reagovať sa musí na každú hrozbu, aj tú najmenšiu.
„Odsudzujeme takéto bezohľadné činy, ktoré vyvolávajú paniku a strach, a motívy tých, ktorí to robia, sú nám absolútne nejasné. Veríme, že polícia veľmi rýchlo nájde páchateľov a že justícia ich rýchlo a primerane potrestá, aby už nikomu nenapadlo niečo také urobiť,“ uviedlo ministerstvo.
Správy o výbušných zariadeniach najmä na školách a v nákupných centrách sa v regióne šíria už niekoľko týždňov. Prvé správy zaznamenali 30. marca, keď v Banja Luke (Bosna a Hercegovina - BaH) evakuovali niekoľko základných škôl. O deň neskôr evakuovali kvôli hláseniam o bombe nákupné centrá v Belehrade a Niši (Srbsko).
Aj rakúskeho prezidenta Alexandra Van der Bellena museli počas trojdňovej návštevy BaH evakuovať 16. apríla z hotela v Sarajeve vzhľadom na hlásenie o bombe v blízkom nákupnom centre.
Správy o bombových útokoch prišli e-mailom v pondelok ráno v BaH tiež na adresy škôl v Mostare, Konjici, Čapljine, Jablanici a v Neume.
