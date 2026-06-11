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Rantos: EK pochybila, keď nezverejnila zmluvy na nákup vakcín
Súdnemu dvoru odporučil zamietnuť odvolanie, ktoré podala EK proti rozsudku Všeobecného súdu z roku 2024.
Autor TASR
Luxemburg 11. júna (TASR) - Európska komisia (EK) pochybila, keď počas pandémie nezverejnila informácie o zmluvách na nákup vakcín proti ochoreniu COVID-19, uviedol vo štvrtok generálny advokát Súdneho dvora Európskej únie (SDEÚ) Athanasios Rantos. Súdnemu dvoru odporučil zamietnuť odvolanie, ktoré podala EK proti rozsudku Všeobecného súdu z roku 2024, ktorý nariaďoval zverejnenie informácií o zmluvách týkajúcich sa nákupu vakcín. TASR o tom píše podľa agentúry Reuters a DPA.
Počas pandémie koronavírusu v rokoch 2020 a 2021 úradníci z EK a experti EÚ v mene členských štátov EÚ vyjednávali zmluvy s farmaceutickými spoločnosťami pre nákup vakcín. Europoslanci chceli preskúmať podmienky zmlúv, ale nedostali ich kompletné a niektoré dokumenty boli začiernené. EK to zdôvodnila ochranou obchodných záujmov a rozhodovacieho procesu. Europoslanci preto podali žalobu na Všeobecný súd, ktorý je súdom prvej inštancie v rámci SDEÚ.
Všeobecný súd potvrdil, že EK bola oprávnená poskytnúť len čiastočný prístup k uvedeným informáciám, a žalujúcej strane vyhovel len čiastočne v dvoch bodoch.
EK podľa neho mala poskytnúť viac vysvetlení na zdôvodnenie odmietnutia prístupu k určitým ustanoveniam v zmluvách. Rozhodol tiež, že EK mala poskytnúť osobné údaje členov vyjednávacích tímov zložených zo zástupcov členských štátov EÚ a úradníkov EK. EK sa odvolala a konanie prevzal Súdny dvor ako odvolacia inštancia.
Rantos vo štvrtok odporučil potvrdiť rozsudok Všeobecného súdu, ktorým bolo zrušené rozhodnutie EK o začiernení mien členov vyjednávacieho tímu a niektorých zmluvných ustanovení zmluvy s odôvodnením ochrany súkromia fyzických osôb a ochrany obchodných záujmov spoločností.
Vo vyhlásení poukázal na osobitný verejný záujem na zabezpečení transparentnosti pri rokovaniach o zmluvách. Uviedol, že samotné zverejňovanie anonymizovaných vyhlásení o potenciálnych konfliktoch záujmov zo strany vyjednávačov nestačí na účinné overenie ich nestrannosti. Generálny advokát tiež uviedol, že argument EK, podľa ktorého by zverejnenie poškodilo obchodné záujmy spoločností, považuje za nedostatočne podložený.
DPA pripomína, že stanoviská generálnych advokátov nie sú záväzné, sudcovia SDEÚ sa však nimi často riadia. Rozhodnutie v tejto veci sa očakáva v najbližších mesiacoch.
EK pod vedením predsedníčky Ursuly von der Leyenovej je terčom kritiky za nedostatočnú transparentnosť pri nákupe vakcín. V odlišnej kauze známej ako Pfizergate Všeobecný súd minulý rok rozhodol, že EK pochybila, keď odmietla zverejniť textové správy medzi von der Leyenovou a šéfom farmaceutickej spoločnosti Pfizer Albertom Bourlom. Po rozhodnutí súdu sa časť europoslancov neúspešne pokúsila predsedníčku EK odvolať.
Počas pandémie koronavírusu v rokoch 2020 a 2021 úradníci z EK a experti EÚ v mene členských štátov EÚ vyjednávali zmluvy s farmaceutickými spoločnosťami pre nákup vakcín. Europoslanci chceli preskúmať podmienky zmlúv, ale nedostali ich kompletné a niektoré dokumenty boli začiernené. EK to zdôvodnila ochranou obchodných záujmov a rozhodovacieho procesu. Europoslanci preto podali žalobu na Všeobecný súd, ktorý je súdom prvej inštancie v rámci SDEÚ.
Všeobecný súd potvrdil, že EK bola oprávnená poskytnúť len čiastočný prístup k uvedeným informáciám, a žalujúcej strane vyhovel len čiastočne v dvoch bodoch.
EK podľa neho mala poskytnúť viac vysvetlení na zdôvodnenie odmietnutia prístupu k určitým ustanoveniam v zmluvách. Rozhodol tiež, že EK mala poskytnúť osobné údaje členov vyjednávacích tímov zložených zo zástupcov členských štátov EÚ a úradníkov EK. EK sa odvolala a konanie prevzal Súdny dvor ako odvolacia inštancia.
Rantos vo štvrtok odporučil potvrdiť rozsudok Všeobecného súdu, ktorým bolo zrušené rozhodnutie EK o začiernení mien členov vyjednávacieho tímu a niektorých zmluvných ustanovení zmluvy s odôvodnením ochrany súkromia fyzických osôb a ochrany obchodných záujmov spoločností.
Vo vyhlásení poukázal na osobitný verejný záujem na zabezpečení transparentnosti pri rokovaniach o zmluvách. Uviedol, že samotné zverejňovanie anonymizovaných vyhlásení o potenciálnych konfliktoch záujmov zo strany vyjednávačov nestačí na účinné overenie ich nestrannosti. Generálny advokát tiež uviedol, že argument EK, podľa ktorého by zverejnenie poškodilo obchodné záujmy spoločností, považuje za nedostatočne podložený.
DPA pripomína, že stanoviská generálnych advokátov nie sú záväzné, sudcovia SDEÚ sa však nimi často riadia. Rozhodnutie v tejto veci sa očakáva v najbližších mesiacoch.
EK pod vedením predsedníčky Ursuly von der Leyenovej je terčom kritiky za nedostatočnú transparentnosť pri nákupe vakcín. V odlišnej kauze známej ako Pfizergate Všeobecný súd minulý rok rozhodol, že EK pochybila, keď odmietla zverejniť textové správy medzi von der Leyenovou a šéfom farmaceutickej spoločnosti Pfizer Albertom Bourlom. Po rozhodnutí súdu sa časť europoslancov neúspešne pokúsila predsedníčku EK odvolať.