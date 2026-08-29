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Ranucci končí v televízii Rai po kontroverznom výbuchu pri jeho dome
Približne pred desiatimi mesiacmi došlo pred domom 65-ročného moderátora k explózii, ktorá zničila dve autá.
Autor TASR
Rím 29. augusta (TASR) - Taliansky investigatívny novinár Sigfrido Ranucci končí v pozícii moderátora verejnoprávnej televízie Rai po nečakanom zvrate vo vyšetrovaní bombového útoku na jeho dom. TASR o tom píše podľa správy agentúry DPA.
Talianska televízia v piatok oznámila, že od novembra ho v relácii Report nahradí dvojica nových moderátorov.
Približne pred desiatimi mesiacmi došlo pred domom 65-ročného moderátora k explózii, ktorá zničila dve autá. Podľa počiatočných podozrení mala za bombovým útokom stáť mafia, neskôr sa však ukázalo, že si ho objednal Ranucciho blízky priateľ, 60-ročný Valter Lavitola, ktorý sa už viackrát zaplietol do politických škandálov.
Podľa korešpondencie, ktorá sa dostala na verejnosť počas vyšetrovania, chcel bombovým útokom údajne zvýšiť Ranucciho popularitu a následne ho dostať do politiky. Sám sa pritom mal stať jeho poradcom. Lavitola je vo väzbe už viac ako dva týždne a k objednaniu útoku sa priznal už pri prvom výsluchu. O jeho zámeroch však Ranucci podľa svojich slov nič nevedel.
Pri ohlásení novej moderátorskej dvojice v relácii Report televízia Rai neuviedla dôvody, ktoré ju k tomuto rozhodnutiu viedli, no podľa talianskych médií sa týmto krokom snaží chrániť svoju reputáciu. Rai údajne Ranuccimu ponúkla tri iné pozície v televízii, jeho právnik Roberto De Vita však jej rozhodnutie kritizoval s tým, že trestá nielen obeť, ale poškodzuje aj samotnú reláciu a nezávislosť verejnoprávneho vysielania.
Ku kritike sa pridal aj redakčný tím relácie Report. Vo svojom vyhlásení redaktori označili postup televízie za neprijateľný s tým, že rozhodnutie s nimi nikto nekonzultoval. Podľa agentúry ANSA sa vo vyhlásení uvádza, že dvojica nových moderátorov „v žiadnom prípade nereprezentuje históriu a hodnoty relácie Report“.
Talianska televízia v piatok oznámila, že od novembra ho v relácii Report nahradí dvojica nových moderátorov.
Približne pred desiatimi mesiacmi došlo pred domom 65-ročného moderátora k explózii, ktorá zničila dve autá. Podľa počiatočných podozrení mala za bombovým útokom stáť mafia, neskôr sa však ukázalo, že si ho objednal Ranucciho blízky priateľ, 60-ročný Valter Lavitola, ktorý sa už viackrát zaplietol do politických škandálov.
Podľa korešpondencie, ktorá sa dostala na verejnosť počas vyšetrovania, chcel bombovým útokom údajne zvýšiť Ranucciho popularitu a následne ho dostať do politiky. Sám sa pritom mal stať jeho poradcom. Lavitola je vo väzbe už viac ako dva týždne a k objednaniu útoku sa priznal už pri prvom výsluchu. O jeho zámeroch však Ranucci podľa svojich slov nič nevedel.
Pri ohlásení novej moderátorskej dvojice v relácii Report televízia Rai neuviedla dôvody, ktoré ju k tomuto rozhodnutiu viedli, no podľa talianskych médií sa týmto krokom snaží chrániť svoju reputáciu. Rai údajne Ranuccimu ponúkla tri iné pozície v televízii, jeho právnik Roberto De Vita však jej rozhodnutie kritizoval s tým, že trestá nielen obeť, ale poškodzuje aj samotnú reláciu a nezávislosť verejnoprávneho vysielania.
Ku kritike sa pridal aj redakčný tím relácie Report. Vo svojom vyhlásení redaktori označili postup televízie za neprijateľný s tým, že rozhodnutie s nimi nikto nekonzultoval. Podľa agentúry ANSA sa vo vyhlásení uvádza, že dvojica nových moderátorov „v žiadnom prípade nereprezentuje históriu a hodnoty relácie Report“.