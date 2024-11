Raper „Diddy“ zostáva vo väzbe, sudca zamietol prepustenie na kauciu

New York 28. novembra (TASR) - Americký raper Sean "Diddy" Combs zostane vo vyšetrovacej väzbe zrejme až do svojho súdneho procesu, ktorého začiatok je naplánovaný na 5. mája 2025. Ako v noci na štvrtok informovala agentúra Reuters, súd v New Yorku totiž odmietol prepustiť rapera na kauciu vo výške 50 miliónov dolárov. Hudobný magnát je v brooklynskej väznici už desať týždňov, píše TASR.



Newyorskí sudcovia doteraz Combsovi zamietli už tri žiadosti na prepustenie na kauciu. Ako argument pre svoje rozhodnutie uviedli riziko ovplyvňovania svedkov.



Podľa správy AFP sa Combs vo vyšetrovacej väznici Metropolitan Detention Center (MDC) v newyorskom Brooklyne vynašiel a pri telefonovaní používa čísla iných väzňov, čo je v rozpore s pravidlami na monitorovanie komunikácie väzňov. Combsova obhajkyňa Alexandra Shapirová však uviedla, že takéto zdieľanie čísel medzi väzňami je bežnou praxou.



Sean "Diddy" Combs je vo vyšetrovacej väzbe pre viacero obvinení zo sexuálnych trestných činov vrátane znásilnenia a sexuálneho obťažovania maloletých na rôznych večierkoch a podujatiach v New Yorku a Los Angeles od roku 1991. Okrem toho šesť ďalších žalôb proti nemu podala právnická firma z texaského Houstonu.



Combsa zadržali v polovici septembra a odvtedy je vo väzbe vo federálnom väzenskom zariadení MDC Brooklyn v New Yorku. Prokuratúra ho v obžalobe opísala ako šéfa zločineckej skupiny, ktorý svoje obete lákal drogami (najmä ketamínom a extázou), poskytovaním finančnej podpory a prísľubmi vzťahu. V prípade usvedčenia mu hrozí väzenie na 15 rokov až doživotie.



Svoje obete podľa žaloby pri sexuálnych aktoch nahrával a následne ich tým vydieral.



Combs sa preslávil hitmi ako "Bad Boy for Life" a "I'll Be Missing You", je tiež zakladateľom úspešnej vydavateľskej spoločnosti Bad Boy Records.