Raper Coolio zomrel na predávkovanie fentanylom

Los Angeles 7. apríl (TASR) - Americký raper Coolio zomrel na predávkovanie drogou fentanyl. Vo štvrtok to oznámil jeho manažér Jarez Posey. TASR informuje podľa agentúry Reuters.



Podľa manažéra raperovu rodinu o príčine smrti vo štvrtok informoval úrad koronera okresu Los Angeles. Coolia (59) našli 28. septembra bez známok života v kúpeľni domu jedného z jeho priateľov.



Synteticky vyrábaná droga fentanyl má 50-krát silnejší účinok ako heroín a do USA sa pašuje prevažne z Mexika.



Coolio, vlastným menom Artis Leon Ivey jr., sa narodil v roku 1963. Debutový album "It Takes a Thief" vydal v roku 1994. Celosvetovo ho preslávila titulná skladba pre film Nebezpečné myšlienky (Dangerous Minds) - Gangsta's Paradise z roku 1995. O rok neskôr za ňu dostal Grammy v kategórii najlepší sólový rapový výkon.



Singel dominoval hitparádam v 16 krajinách a predali sa z neho milióny nosičov. Ide o prerobenú skladbu Steveho Wondera Pasttime Paradise z roku 1976. Vďaka tomu ako jedna z mála Cooliových skladieb bez vulgarizmov.