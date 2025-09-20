< sekcia Zahraničie
Raper Fedez sa ospravedlnil za zosmiešňovanie Sinnerovho prízvuku
Na Instagrame má asi 13,5 milióna sledovateľov a kvôli kontroverziám a právnym sporom sa v posledných rokoch pravidelne dostáva na titulné stránky novín.
Autor TASR
Rím 20. septembra (TASR) - Taliansky raper Fedez sa ospravedlnil za svoju novú pieseň, v ktorej prízvuk talianskej tenisovej hviezdy Jannika Sinnera prirovnal k prízvuku Adolfa Hitlera. TASR o tom píše podľa agentúry DPA.
Na koncerte v Miláne v piatok večer 35-ročný raper povedal, že svojou novou piesňou spôsobil „obrovský neporiadok“. „Jediné, čo môžem urobiť, je ospravedlniť sa,“ dodal.
Jeho najnovšia pieseň bola pred oficiálnym vydaním zverejnená online a raper v nej použil slová: „Taliansko má nový idol menom Jannik Sinner. Čistokrvný Talian s prízvukom Adolfa Hitlera.“ V Taliansku to vyvolalo vlnu pobúrenia voči Fedezovi.
Sinner sa narodil v horskej dedine Sesto v nemecky hovoriacej oblasti Južné Tirolsko na severe Talianska. V súčasnosti mu na ATP rebríčku patrí druhé miesto.
Fedez (skutočné meno Federico Leonardo Lucia) sa preslávil hitmi „Mille“, „La dolce vita“ či „Prima di ogni cosa“, bol porotcom talianskej televíznej súťaže „X Factor“. S influencerkou Chiarou Ferragniovou boli manželia a vznikol o nich televízny dokumentárny seriál. Neskôr sa rozviedli a majú dve deti.
