Raper Sean Diddy Combs čelí žalobám kvôli sexuálnemu obťažovaniu

New York 15. októbra (TASR) - Americký raper Sean "Diddy" Combs čelí ďalším právnym problémom, keď právnická firma z texaského Houstonu proti nemu podala šesť nových žalôb. TASR o tom informuje podľa agentúry DPA.



Combs je od septembra vo vyšetrovacej väzbe pre viacero obvinení zo sexuálnych trestných činov vrátane znásilnenia a sexuálneho obťažovania maloletých na rôznych večierkoch a podujatiach v New Yorku a Los Angeles od roku 1991.



Hudobníkov manažment najnovšie obvinenia odmietol a obvinil advokátsku kanceláriu, že chce získať mediálnu pozornosť. Znovu zdôraznil, že Combs nikdy nikoho sexuálne nenapadol bez ohľadu na vek alebo pohlavie a pravda sa nakoniec ukáže na súde.



Combsa zadržali v polovici septembra a odvtedy je vo väzbe vo federálnom väzenskom zariadení MDC Brooklyn v New Yorku. Prokuratúra ho v obžalobe opísala ako šéfa zločineckej skupiny, ktorý svoje obete lákal drogami (najmä ketamínom a extázou), poskytovaním finančnej podpory a prísľubmi vzťahu. V prípade usvedčenia mu hrozí väzenie na 15 rokov až doživotie.



Svoje obete podľa žaloby pri sexuálnych aktoch nahrával a následne ich tým vydieral. Combsovi právnici sa neúspešne pokúsili o jeho prepustenie na kauciu 50 miliónov dolárov. Sudkyňa Robyn Tarnofská to zamietla pre obavy z ovplyvňovania svedkov.



Combs sa preslávil hitmi ako "Bad Boy for Life" a "I'll Be Missing You", je tiež zakladateľom úspešnej vydavateľskej spoločnosti Bad Boy Records.