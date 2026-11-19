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Raper Wiz Khalifa dostal za marihuanu pokutu namiesto väzenia
Odvolací súd v rumunskej Konstanci odsúdil Khalifu (vlastným menom Cameron Jibril Thomaz) v decembri 2025 na deväť mesiacov väzenia za držbu rizikovej drogy na osobné použitie.
Autor TASR
Bukurešť 19. novembra (TASR) - Americký raper Wiz Khalifa sa v Rumunsku za trestné činy súvisiace s užívaním drog definitívne vyhol väzeniu a namiesto toho zaplatí pokutu 9600 lei (1800 eur). TASR o tom píše na základe správy agentúry Agerpres.
Odvolací súd v rumunskej Konstanci odsúdil Khalifu (vlastným menom Cameron Jibril Thomaz) v decembri 2025 na deväť mesiacov väzenia za držbu rizikovej drogy na osobné použitie. Počas festivalu „Beach, Please!“ v meste Costinešti si v júli 2024 na pódiu zapálil marihuanovú cigaretu.
Súdy v Konstanci snahy jeho právnikov o zrušenie rozsudku postupne zamietli – vo februári odmietli návrh na zrušenie rozhodnutia, v máji sťažnosť proti výkonu trestu a v júni žiadosť o obnovu konania.
Úspešnejší bol na Odvolacom súde v Bukurešti, ktorý najprv zrušil pôvodný rozsudok a po opätovnom prerokovaní prípadu vo štvrtok rozhodol, že Khalifa by mal len zaplatiť pokutu 9600 lei. Rozhodnutie je konečné.
Odvolací súd v rumunskej Konstanci odsúdil Khalifu (vlastným menom Cameron Jibril Thomaz) v decembri 2025 na deväť mesiacov väzenia za držbu rizikovej drogy na osobné použitie. Počas festivalu „Beach, Please!“ v meste Costinešti si v júli 2024 na pódiu zapálil marihuanovú cigaretu.
Súdy v Konstanci snahy jeho právnikov o zrušenie rozsudku postupne zamietli – vo februári odmietli návrh na zrušenie rozhodnutia, v máji sťažnosť proti výkonu trestu a v júni žiadosť o obnovu konania.
Úspešnejší bol na Odvolacom súde v Bukurešti, ktorý najprv zrušil pôvodný rozsudok a po opätovnom prerokovaní prípadu vo štvrtok rozhodol, že Khalifa by mal len zaplatiť pokutu 9600 lei. Rozhodnutie je konečné.