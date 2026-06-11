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Raper Ye nakoniec v dostihovej aréne v Prahe nevystúpi
České médiá pred časom informovali, že akciu organizuje spoločnosť HUGO Production, ktorej konateľom je 20-ročný Slovák Hugo Varga.
Autor TASR
Praha 11. júna (TASR) - Americký raper Ye, známy aj ako Kanye West, v júli nakoniec v dostihovom štadióne Chuchle Arena Praha nevystúpi. Podľa servera PrahaIN.cz štadión organizátorom vypovedal zmluvu, informuje spravodajkyňa TASR.
Koncert sa mal uskutočniť 25. júla. Riaditeľka arény Zuzana Rambová ešte v apríli uviedla, že vo vystúpení rapera nevidí žiaden problém. Vo štvrtok však serveru PrahaIN.cz povedala, že koncert sa v aréne neuskutoční.
„Organizátorovi sme vypovedali zmluvu,“ citoval server riaditeľku. Komunikácia s usporiadateľom bola podľa jej slov komplikovaná – často nereagoval na telefonáty a k niektorým záležitostiam sa vraj nedokázal vyjadriť.
České médiá pred časom informovali, že akciu organizuje spoločnosť HUGO Production, ktorej konateľom je 20-ročný Slovák Hugo Varga. Spoločnosť sa zatiaľ k situácii nevyjadrila a neoznámila ani zrušenie koncertu.
Úvahy o tom, že by raper mohol vystúpiť v Prahe, sa objavili ešte minulý rok, keď bolo zrušené jeho vystúpenie ako hlavnej hviezdy festivalu Rubicon v Bratislave. Proti jeho možnému koncertu v Prahe sa vtedy vzniesla vlna kritiky od radových občanov aj niektorých pražských politikov a umelec v českej metropole vlani nevystúpil. Koncert avizovaný na júl kritizovali niektorí pražskí politici aj tentokrát.
Raper v minulosti čelil obvineniam z rasizmu a antisemitizmu, pre ktoré stratil časť fanúšikov aj komerčných partnerov. V roku 2023 napríklad vyhlásil, že „obdivuje nacistov“, predával tričká so svastikou a v máji 2025 vydal skladbu Heil Hitler, ktorú hlavné streamovacie platformy zakázali.
Odvtedy sa za svoje výroky opakovane ospravedlnil a zdôvodnil ich bipolárnu poruchu. Výroky podľa jeho vysvetlenia vznikli tak, že počas manických epizód spojených s bipolárnou poruchou „stratil kontakt s realitou“. Odmietol, že by bol nacista alebo antisemita.
(spravodajkyňa TASR Barbora Vizváryová)
Koncert sa mal uskutočniť 25. júla. Riaditeľka arény Zuzana Rambová ešte v apríli uviedla, že vo vystúpení rapera nevidí žiaden problém. Vo štvrtok však serveru PrahaIN.cz povedala, že koncert sa v aréne neuskutoční.
„Organizátorovi sme vypovedali zmluvu,“ citoval server riaditeľku. Komunikácia s usporiadateľom bola podľa jej slov komplikovaná – často nereagoval na telefonáty a k niektorým záležitostiam sa vraj nedokázal vyjadriť.
České médiá pred časom informovali, že akciu organizuje spoločnosť HUGO Production, ktorej konateľom je 20-ročný Slovák Hugo Varga. Spoločnosť sa zatiaľ k situácii nevyjadrila a neoznámila ani zrušenie koncertu.
Úvahy o tom, že by raper mohol vystúpiť v Prahe, sa objavili ešte minulý rok, keď bolo zrušené jeho vystúpenie ako hlavnej hviezdy festivalu Rubicon v Bratislave. Proti jeho možnému koncertu v Prahe sa vtedy vzniesla vlna kritiky od radových občanov aj niektorých pražských politikov a umelec v českej metropole vlani nevystúpil. Koncert avizovaný na júl kritizovali niektorí pražskí politici aj tentokrát.
Raper v minulosti čelil obvineniam z rasizmu a antisemitizmu, pre ktoré stratil časť fanúšikov aj komerčných partnerov. V roku 2023 napríklad vyhlásil, že „obdivuje nacistov“, predával tričká so svastikou a v máji 2025 vydal skladbu Heil Hitler, ktorú hlavné streamovacie platformy zakázali.
Odvtedy sa za svoje výroky opakovane ospravedlnil a zdôvodnil ich bipolárnu poruchu. Výroky podľa jeho vysvetlenia vznikli tak, že počas manických epizód spojených s bipolárnou poruchou „stratil kontakt s realitou“. Odmietol, že by bol nacista alebo antisemita.
(spravodajkyňa TASR Barbora Vizváryová)