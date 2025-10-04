< sekcia Zahraničie
Rapera Seana Combsa poslal súd do väzenia na 4 roky
New York 3. októbra (TASR) - Amerického rapera Seana "Diddy" Combsa poslal v piatok súd do väzenia na 4 roky a 2 mesiace za sexuálne zneužívanie a trestné činy súvisiace s organizovaním prostitúcie, informovala agentúra AP.
Sudca uviedol, že dlhý trest je nevyhnutný ako výstraha a vyjadril pochybnosti, či Combs nebude po prepustení v trestnej činnosti pokračovať.
Päťdesiatpäťročného Combsa na začiatku júla uznala porota za vinného z menej závažného napomáhania prostitúcii v dvoch prípadoch, avšak za nevinného v prípadoch vážnejších obvinení z kupliarstva a vydierania. Combs sa po tomto rozsudku vrátil do väzby, verdikt však privítal a rovnako aj jeho obhajcovia. Sudca s poukázaním na jeho násilnícku minulosť zamietol žiadosť o prepustenie na kauciu.
Na piatkovom pojednávaní prokurátori žiadali 11-ročný trest. Zatiaľ čo obžaloba poukazovala na roky násilia a manipulovania s ľuďmi, Combsove deti emotívne prosili sudcu o zhovievavosť.
Vo svojej záverečnej reči Combs označil svoje správanie za „odporné, hanebné a choré“. Ospravedlnil sa obetiam aj vlastným deťom. Vyhlásil, že násilné skutky z jeho minulosti sú bremenom, ktoré si ponesie do konca života.
Obhajoba tvrdila, že všetky sexuálne aktivity boli konsenzuálne a žiadala jeho okamžité prepustenie, pričom odkazovala na rok strávený vo väzbe, ktorý Combs podľa nich využil na „osobnú premenu“ a abstinenciu. Na súde premietli video, ktoré malo ukázať jeho rodinný život, charitatívnu činnosť a kariéru.
Prokuratúra však argumentovala, že skutočnosť, že Combs je celebrita s peniazmi a vplyvom nesmie ovplyvniť rozsudok. Pripomenula svedectvá žien, ktoré tvrdili, že ich fyzicky a psychicky týral, nútil k sexu s inými mužmi a natáčal ich pod vplyvom drog.
Jedna z hlavných svedkýň, bývalá partnerka Casandra „Cassie“ Ventura, vypovedala, že ju Combs opakovane nútil k sexu s cudzími ľuďmi a fyzicky ju napadol, čo potvrdil aj videozáznam z hotela v Los Angeles.
Ďalšia svedkyňa uviedla, že bola nútená k sexu s mužmi počas tzv. „hotelových nocí“, pričom Combs si dianie filmoval.
Sudca Arun Subramanian potvrdil, že i keď bol Combs zbavený niektorých obvinení, dôkazy o sexuálnom násilí sú dostatočne závažné, aby odôvodnili prísny trest.
