Raši odsúdil útok počas oslavy Chanuky v Austrálii
V nedeľu došlo na pláži Bondi v Sydney k streľbe počas oslavy židovského sviatku Chanuka.
Autor TASR
Bratislava 14. decembra (TASR) - Predseda Národnej rady (NR) SR Richard Raši (Hlas-SD) odsúdil útok na židovskú komunitu v Austrálii počas osláv ich sviatku Chanuka. Vyjadril zároveň úprimnú sústrasť pozostalým obetí. Uviedol to na sociálnej sieti.
„Vždy som sa jasne a zásadne staval na stranu nekompromisného postoja, že akékoľvek násilie, antisemitizmus, neznášanlivosť či extrémizmus sú neprijateľné. V mojom vnímaní predstavujú priamy útok na demokratické princípy akejkoľvek modernej slobodnej spoločnosti. Jednoznačne som proti všetkým formám nenávisti a fanatizmu,“ poznamenal.
