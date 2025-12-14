Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Raši odsúdil útok počas oslavy Chanuky v Austrálii

Na snímke predseda NR SR Richard Raši (Hlas-SD). Foto: TASR - Martin Baumann

V nedeľu došlo na pláži Bondi v Sydney k streľbe počas oslavy židovského sviatku Chanuka.

Autor TASR
Bratislava 14. decembra (TASR) - Predseda Národnej rady (NR) SR Richard Raši (Hlas-SD) odsúdil útok na židovskú komunitu v Austrálii počas osláv ich sviatku Chanuka. Vyjadril zároveň úprimnú sústrasť pozostalým obetí. Uviedol to na sociálnej sieti.

„Vždy som sa jasne a zásadne staval na stranu nekompromisného postoja, že akékoľvek násilie, antisemitizmus, neznášanlivosť či extrémizmus sú neprijateľné. V mojom vnímaní predstavujú priamy útok na demokratické princípy akejkoľvek modernej slobodnej spoločnosti. Jednoznačne som proti všetkým formám nenávisti a fanatizmu,“ poznamenal.

V nedeľu došlo na pláži Bondi v Sydney k streľbe počas oslavy židovského sviatku Chanuka. Vyžiadala si najmenej 12 obetí.
