Rasmussen: Grónsko sa môže stať nezávislým štátom

Kodaň 8. januára (TASR) - Grónsko sa môže stať nezávislým štátom, ak si to jeho obyvatelia budú želať, ale nestane sa štátom americkej Únie. Vyhlásil to v stredu dánsky minister zahraničných vecí Lars Lokke Rasmussen v reakcii na výrok zvoleného prezidenta Donalda Trumpa, ktorý odmietol vylúčiť použitie sily na prevzatie kontroly nad týmto arktickým ostrovom. Informovala o tom agentúra Reuters, píše TASR.



Reuters dodal, že v stredu, deň po tom, ako sa Grónsko vďaka Trumpovým výrokom dostalo na titulné stránky svetových novín a spravodajských portálov, sa predseda grónskej vlády Múte Egede v stredu v Kodani stretol s dánskym kráľom Frederikom X.



Egede už v utorok v reakcii na Trumpove slová uviedol, že Grónsko "nie je na predaj a nikdy ani nebude". Ako konštatovala AFP, cieľom ostrovnej vlády vedenej Egedeom je prípadná nezávislosť Grónska.



Grónsko, najväčší ostrov sveta, je súčasťou Dánska už 600 rokov, pričom do roku 1953 bolo jeho kolóniou. Ako súčasť Dánskeho kráľovstva získalo v roku 2009 autonómiu a nezávislosť pri rozhodovaní o záležitostiach domácej politiky. Ostrov má asi 56.000 obyvateľov a bohaté náleziská nerastných surovín vrátane ropy, plynu a nerastov vzácnych zemín.



"Plne uznávame, že Grónsko má svoje vlastné ambície. Ak sa naplnia, Grónsko sa stane nezávislým, hoci sotva s ambíciou stať sa federálnym štátom Spojených štátov," povedal minister Rasmussen. Dodal súčasne, že vzhľadom na zvýšenie ruskej a čínskej aktivity v regióne sú zvýšené obavy USA o bezpečnosť v Arktíde legitímne.



"Nemyslím si, že sme v zahraničnopolitickej kríze," povedal Ramussen s tým, že Dánsko je otvorené dialógu s USA o tom, ako prehĺbiť doterajšiu spoluprácu a dosiahnuť "naplnenie amerických ambícií".



Reuters vo svojej správe konštatuje, že Dánsko sa síce snaží bagatelizovať vážnosť Trumpovho vyhlásenia, avšak Trumpom otvorene vyjadrená ambícia rozšíriť hranice USA vyvolala u európskych spojencov Spojených štátov prekvapenie.



Francúzsky minister zahraničných vecí Jean-Noël Barrot v súvislosti s Trumpovým výrokom upozornil, že Európa nedovolí iným krajinám zaútočiť na jej suverénne hranice. Podotkol súčasne, že neverí, že by USA svojho spojenca napadli. Hovorca nemeckej vlády uviedol, že Berlín trvá na zásade, že hranice štátov sa nesmú meniť silou. Hovorca Európskej komisie deklaroval, že treba rešpektovať suverenitu členských štátov EÚ.