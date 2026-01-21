< sekcia Zahraničie
Rasmussen označil Trumpov výrok o nevyužití sily za pozitívny
Trump v stredu v prejave na Svetovom ekonomickom fóre vyhlásil, že len Spojené štáty dokážu zaručiť bezpečnosť Grónska.
Autor TASR
Kodaň 21. januára (TASR) - Dánsky minister zahraničných vecí Lars Lökke Rasmussen v stredu označil výrok amerického prezidenta Donalda Trumpa, že sa chce vyhnúť použitiu vojenskej sily v spore o Grónsko, za „pozitívny znak“. Zároveň však zdôraznil, že šéf Bieleho domu neupustil od svojich hrozieb obsadiť tento arktický ostrov, ktorý je autonómnym územím Dánska. TASR o tom informuje podľa správy agentúry AFP.
„Po tomto prejave je celkom jasné, že prezidentove ambície zostávajú nedotknuté,“ povedal novinárom v Kodani minister zahraničných vecí Dánska s odkazom na Trumpov stredajší prejav na Svetovom ekonomickom fóre (WEF) v Davose.
„Samozrejme, že je samo o sebe pozitívne, čo prezident povedal o armáde, ale problém to nevyrieši,“ podotkol Rasmussen.
Trump v stredu v prejave na Svetovom ekonomickom fóre vyhlásil, že len Spojené štáty dokážu zaručiť bezpečnosť Grónska. USA sú podľa jeho slov omnoho väčšou veľmocou, než „si ľudia vôbec dokážu predstaviť.“ Tvrdí, že na získanie Grónska nechce použiť a ani nepoužije silu. Grónsko opísal ako rozľahlé, takmer úplne neobývané a nerozvinuté územie ležiace na kľúčovej strategickej pozícii medzi USA, Ruskom a Čínou.
Šéf Bieleho domu opakovane hrozí zabratím Grónska, pričom tvrdí, že Dánsko nie je schopné primerane zaistiť bezpečnosť svojho autonómneho územia a v jeho okolí, kde sa podľa neho angažuje Čína a Rusko. Dánsko a jeho európski spojenci Trumpove kroky odmietajú, zatiaľ čo grónsky premiér Jens-Frederik Nielsen zdôraznil, že Grónsko sa k USA nechce pripojiť.
