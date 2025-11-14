Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Dánsky minister vytvoril skupinu pre „hejterov“, chce s nimi debatovať

Dánsky minister zahraničných vecí Lars Lökke Rasmussen. Foto: TASR - Marko Erd

Tento liberálne orientovaný politik bol premiérom v rokoch 2009 až 2011 a opäť v rokoch 2015 až 2019.

Autor TASR
Kodaň 14. novembra (TASR) - Dánsky expremiér a úradujúci minister zahraničných vecí Lars Lokke Rasmussen zvolil nezvyčajný spôsob interakcie s kritikmi na sociálnych sieťach z radov verejnosti, ktorých pozval, aby sa s ním stretli tvárou v tvár, informuje TASR podľa piatkovej správy agentúry DPA.

Približne pred dvoma týždňami Rasmussen (61) na sociálnej sieti Facebook vytvoril skupinu s názvom „Všetci, čo nenávidia Larsa Lokkeho“ (Alle os der hader Lars Lokke). Vo štvrtok večer potom v príspevku vyzval svojich kritikov, ktorí sa do tejto skupiny pridali, aby sa s ním stretli zoči-voči. Skupina má aktuálne približne 440 členov.

Píšete sem usilovne, tak sa stretnime v reálnom živote,“ napísal. „Uvidíme, či sa z rozdielnych názorov podarí vytvoriť konverzáciu,“ dodal s tým, že stretnutie sa má konať v centre Kodane v sobotu večer. Rasmussen zároveň prisľúbil, že si všetkých kritikov vypočuje.

Tento liberálne orientovaný politik bol premiérom v rokoch 2009 až 2011 a opäť v rokoch 2015 až 2019, pripomína nemecká tlačová agentúra. Od konca roka 2022 pôsobí ako minister zahraničných vecí vo vláde úradujúcej sociálnodemokratickej premiérky Mette Frederiksenovej.
