Rasmussen vyzval na vznik novej aliancie demokratických štátov
Rasmussen navrhol aj „ekonomický článok 5“ po vzore článku o vzájomnej obrane Washingtonskej zmluvy.
Kodaň 12. mája (TASR) - Bývalý generálny tajomník Severoatlantickej aliancie (NATO) Anders Fogh Rasmussen v pondelok vyzval na vznik novej aliancie demokratických štátov schopnej postaviť sa v prípade potreby aj Spojeným štátom. Prezident Donald Trump podľa neho totiž USA sťahuje z tradičnej vedúcej úlohy na svetovej scéne. TASR o tom píše podľa agentúry DPA.
„Od detstva som obdivoval USA a považoval som ich za prirodzeného lídra slobodného sveta,“ povedal Rasmussen pre Democracy News Alliance. „Zdá sa však, že prezident Trump sa z tejto úlohy stiahol. Potrebujeme teda nového lídra slobodného sveta,“ vyhlásil. Navrhovaná aliancia by mohla podľa neho mohla zahŕňať Európsku úniu, Britániu, Japonsko, Kanadu, Austráliu, Nový Zéland a Južnú Kóreu a mohla by sa nazývať „D7“, pričom písmeno „D“ by znamenalo „demokracia“.
Rasmussen navrhol aj „ekonomický článok 5“ po vzore článku o vzájomnej obrane Washingtonskej zmluvy. Ekonomický útok na jedného člena by sa v tomto prípade považoval za útok na všetkých. Cieľom by bolo spoločne čeliť ekonomickému nátlaku zo strany Číny a potenciálne aj Spojených štátov.
Bývalý generálny tajomník NATO tiež vyzval k užšej spolupráci v oblasti technologických noriem, zníženiu závislosti od kritických surovín a zvýšeniu investícií v krajinách globálneho Juhu ako alternatíve k čínskemu financovaniu.
Ramussen sa tak vyjadril v predvečer 9. Kodanského summitu o demokracii, ktorý organizuje ním založená nezisková organizácia Alliance of Democracies.
