Rasmussen vyzval na zvýšenie obranných výdavkov NATO na 4 percentá HDP

Kodaň 13. mája (TASR) - Bývalý generálny tajomník NATO Anders Fogh Rasmunssen si myslí, že európske krajiny by mali zvýšiť svoje výdavky na obranu aspoň na štyri percentá hrubého domáceho produktu. Vyhlásil to v utorok na 8. Kodanskom summite o demokracii, ktorý organizuje jeho nezisková organizácia Alliance of Democracies. TASR o tom informuje podľa správy agentúry DPA.



V súčasnosti by mali členské štáty NATO na svoju obranu každoročne vynakladať aspoň dve percentá HDP. Na tohtoročnom summite NATO v Haagu sa očakáva diskusia o zvýšení, na čo opakovane vyzval súčasný generálny tajomník aliancie Mark Rutte.



Dvojdňový Kodanský summit sa v dánskom hlavnom meste koná už po ôsmykrát. Tento rok na ňom vystúpi napríklad šéfka diplomacie EÚ Kaja Kallasová alebo bývalý britský premiér David Cameron. Vzhľadom na postoje amerického prezidenta Donalda Trumpa a ruskú hrozbu pre vojnu na Ukrajine sa pozornosť sústreďuje predovšetkým na európsku obranu a budúcnosť transatlantických vzťahov.



Rasmunssen sa prejave nevyhol kritike politiky súčasného amerického prezidenta. „Hodnoty, ktoré sme spoločne bránili, dnes nahrádzajú slová z našich učebníc dejepisu: územná expanzia, sféry vplyvu, sila robí právo a, samozrejme, Amerika na prvom mieste,“ vyhlásil, hoci Trumpa priamo nespomenul.



Bývalý generálny tajomník NATO v rokoch 2009 až 2014 sa venoval aj ruskému prezidentovi. „Poznám Putina. Má zálusk na územie NATO. Naše spravodajské služby nám hovoria to isté,“ vyhlásil. „Môžeme ho zastaviť len tak, že obnovíme naše odstrašujúce prostriedky. Účinné odstrašovanie si vyžaduje, aby si náš nepriateľ uvedomil, že cena za agresiu je neúnosná,“ dodal.



Alliance of Democracies tento týždeň zverejnila aj svoj každoročný Index vnímania demokracie. Vyplýva z neho, že popularita USA od opätovného nástupu Trumpa do Bieleho domu v celosvetovom meradle významne klesla.