Rast populácie Nového Zélandu sa zastavil. Obyvatelia opúšťajú krajinu

Wellington 19. augusta (TASR) - Rast populácie Nového Zélandu sa takmer zastavil, ukázali v pondelok oficiálne štatistiky, keďže desaťtisíce ľudí opúšťajú upadajúcu ekonomiku a hľadajú nové možnosti v zahraničí. TASR o tom informuje podľa tlačovej agentúry AFP.



Štatistický úrad Nového Zélandu (Stats NZ) oznámil, že rast počtu obyvateľov v druhom štvrťroku predstavoval skromných 0,1 percenta, pričom počet obyvateľov - 5,3 milióna - sa zvýšil len o 7000 jednotlivcov.



Hoci sa Nový Zéland umiestňuje na popredných priečkach v rebríčkoch najžiadanejších krajín na svete pre život a prácu, v uplynulých rokoch sa rekordný počet príchodov vyrovnal počtu odchodov. Za rok do júna odišlo z krajiny viac ako 130.000 ľudí, z toho približne 45.000 iba do susednej Austrálie.



Analytici to kladú za vinu pomalému hospodárskemu rastu, vysokým životným nákladom a bytovej kríze, ktorá mladým Novozélanďanom sťažuje prístup k nehnuteľnostiam. Najväčší nárast odchodov bol zaznamenaný medzi ľuďmi vo veku 25-44 rokov.



Pred štyrmi desaťročiami vtedajší novozélandský premiér Robert Muldoon zažartoval, že Novozélanďania, ktorí odišli do Austrálie, zvýšili IQ oboch národov.