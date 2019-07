Rastie obava, že sýrsky režim aj naďalej vlastní chemické zbrane

Medzi chemické zbrane kategórie 1 patria nervovoparalytické látky sarin a VX, ako aj pľuzgierotvorná bojová látka yperit.

Haag 9. júla (TASR) - Členské štáty Organizácie pre zákaz chemických zbraní (OPCW) sa obávajú, že sýrsky režim prezidenta Bašára Asada by mohol aj naďalej disponovať chemickými zbraňami kategórie 1. S odvolaním sa na správu, ktorú v utorok zverejnila Výkonná rada OPCW, o tom informovala agentúra AP.



V správe sa okrem iného píše, že minulý rok boli v sýrskom Centre pre vedecké štúdia a výskum vo štvrti Barzá v severnej časti Damasku objavené stopy látok, ktoré by mohli byť vedľajším produktom pri výrobe chemických zbraní.



Kanadská veľvyslankyňa pri OPCW Sabine Nolkeová uviedla, že dané zistenia, v kombinácii so správami o tom, že Sýria zničila výzbroj a muníciu určenú na ďalšie posudzovanie, sú "ďalším náznakom toho, že Sýria vedome klame, ničí možné dôkazy a s hrozivou pravdepodobnosťou naďalej vlastní chemické zbrane kategórie 1".



