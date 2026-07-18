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Rastie počet občanov Botswany, ktorých nútia bojovať po boku Rusov
Niekoľko afrických krajín už v uplynulých mesiacoch informovalo, že ich občania boli podvodom zverbovaní do bojov v radoch ruskej armády a mnohí z nich zahynuli na bojisku.
Autor TASR
Gaborne 18. júla (TASR) - Botswanské úrady v sobotu upozornili na znepokojivý nárast občanov Botswany, ktorí sú nútení bojovať na ruskej strane proti Ukrajine po tom, čo naleteli na podvodné náborové praktiky. TASR o tom informuje na základe správy agentúry AFP.
„Najnovšie správy naznačujú, že počet Botswancov, ktorých podvodom navádzajú do takýchto situácií, stúpa alarmujúcim tempom,“ uviedlo ministerstvo pre medzinárodné vzťahy. Podľa ministerstva jednotlivcov lákajú na atraktívne pracovné ponuky v Rusku, avšak akonáhle dorazia na dohodnuté miesto „sú nútení zapojiť sa do aktívnych bojov,“ uvádza sa v stanovisku. „Ministerstvo naďalej dostáva srdcervúce telefonáty od Botswancov, ktorí sa už nachádzajú na fronte a opisujú nebezpečné podmienky, v ktorých sa nachádzajú,“ upozornil rezort.
Vo vyhlásení sa neuvádzalo, koľko občanov Botswany sa nachádza na fronte. V decembri vláda uviedla, že mohlo dôjsť k verbovaniu najmenej dvoch mladých ľudí z Botswany.
Niekoľko afrických krajín už v uplynulých mesiacoch informovalo, že ich občania boli podvodom zverbovaní do bojov v radoch ruskej armády a mnohí z nich zahynuli na bojisku.
V polovici februára zverejnilo združenie „All Eyes on Wagner“ mená viac ako 1400 Afričanov, ktorých vraj Moskva v období od januára 2023 do septembra 2025 naverbovala do vojny proti Ukrajine, pričom viac ako 300 z nich zahynulo.
Najpočetnejšie kontingenty afrických vojakov podľa združenia pochádzajú z Egypta, Kamerunu a Ghany. O verbovaní svojich občanov informovalo aj niekoľko krajín na juhu Afriky.
„Najnovšie správy naznačujú, že počet Botswancov, ktorých podvodom navádzajú do takýchto situácií, stúpa alarmujúcim tempom,“ uviedlo ministerstvo pre medzinárodné vzťahy. Podľa ministerstva jednotlivcov lákajú na atraktívne pracovné ponuky v Rusku, avšak akonáhle dorazia na dohodnuté miesto „sú nútení zapojiť sa do aktívnych bojov,“ uvádza sa v stanovisku. „Ministerstvo naďalej dostáva srdcervúce telefonáty od Botswancov, ktorí sa už nachádzajú na fronte a opisujú nebezpečné podmienky, v ktorých sa nachádzajú,“ upozornil rezort.
Vo vyhlásení sa neuvádzalo, koľko občanov Botswany sa nachádza na fronte. V decembri vláda uviedla, že mohlo dôjsť k verbovaniu najmenej dvoch mladých ľudí z Botswany.
Niekoľko afrických krajín už v uplynulých mesiacoch informovalo, že ich občania boli podvodom zverbovaní do bojov v radoch ruskej armády a mnohí z nich zahynuli na bojisku.
V polovici februára zverejnilo združenie „All Eyes on Wagner“ mená viac ako 1400 Afričanov, ktorých vraj Moskva v období od januára 2023 do septembra 2025 naverbovala do vojny proti Ukrajine, pričom viac ako 300 z nich zahynulo.
Najpočetnejšie kontingenty afrických vojakov podľa združenia pochádzajú z Egypta, Kamerunu a Ghany. O verbovaní svojich občanov informovalo aj niekoľko krajín na juhu Afriky.