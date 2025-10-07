< sekcia Zahraničie
Rastúci dopyt po zlate zvyšuje v Amazónii riziko otravy ortuťou

Autor TASR
Bogota 7. októbra (TASR) — Katolícky biskup v peruánskej Amazónii vyzval krajiny, do ktorých smeruje produkcia zlata, aby pomohli zastaviť nelegálnu ťažbu, ktorá otravuje tamojšie rieky ortuťou. TASR o tom píše podľa agentúry AP.
Augustinián Miguel Ángel Cadenas pochádza zo Španielska a v peruánskej Amazónii pôsobí už tri desaťročia. Medzi najhrozenejšie komunity zaradil ľudí z povodí riek Tigre, Nanay, Napo a Putumayo.
Hladiny ortuti v niektorých rybách tam podľa testov presahujú limity Svetovej zdravotníckej organizácie (WHO). To podľa jeho slov ohrozuje aj miestnych obyvateľov, pretože amazonská strava je bohatá na ryby.
Ortuť sa používa na oddeľovanie zlata počas ťažby v malom rozsahu. Kontaminuje však vodu, hromadí sa v rybách a hromadí sa v telách ľudí, čo vedie k neurologickým a vývojovým poškodeniam.
Výskum v peruánskom regióne Madre de Dios zistil, že 43 percent žien v plodnom veku malo hladiny ortuti nad bezpečnostnými limitmi WHO. Vo vzorkách vlasov obyvateľov pozdĺž peruánskych prítokov Amazonky takmer 80 percent z nich prekročilo povolenú hodnotu.
„Väčšina ľudí nechápe, čo sa deje. Nie sú k dispozícii takmer žiadne informácie,“ povedal Cadenas. „Štát by mal najprv poskytnúť dobré informácie vlastnému obyvateľstvu a potom aj zdroje potravín, ale alternatívy neexistujú,“ dodal.
Ceny zlata na svetovom trhu prudko rastú. Podľa analytikov bude do konca roka 2025 cena za uncu okolo 3675 dolárov s možným nárastom až na 4000 dolárov do roku 2026.
„Pokiaľ cena zlata naďalej rastie, je pre národnú vládu veľmi ťažké zvládnuť túto situáciu,“ povedal. Poukázal na krajiny, ktoré zlato nakupujú, vrátane Číny, Spojených arabských emirátov, Spojeného kráľovstva a Švajčiarska.
„Prvou zodpovednosťou by malo byť, aby krajiny, ktoré zlato nakupujú, požadovali jeho sledovateľnosť, aby nebolo možné legalizovať nelegálne vyprodukované zlato,“ povedal Cadenas.
Analytici tvrdia, že súčasné slabé systémy sledovateľnosti uľahčujú nelegálne vyťaženému zlatu dostať sa na globálne trhy. Správy zo Švajčiarska a od výskumníkov v oblasti udržateľnosti hovoria, že zlato kontaminované ortuťou z miest, ako je Amazónia, sa často čistí pred ďalším použitím v šperkoch, elektronike alebo finančných rezervách štátu.
