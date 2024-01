Ratifikácie sporného plánu medzi Britániou a Rwandou sa odkladá

Londýn 23. januára (TASR) - Horná komora britského parlamentu v pondelok hlasovala za odloženie ratifikácie zmluvy medzi Britániou a Rwandou. Počas tohto odkladu má britská vláda preukázať, že Rwanda je bezpečná pre migrantov, ktorí by tam podľa plánov Londýna mali byť deportovaní.



Ako spresnila agentúra AFP, nevolená Snemovňa lordov sa za takéto riešenie vyslovila pomerom hlasov 214 k 171.



AFP v tejto súvislosti konštatovala, že tento krok je ranou pre britského premiéra Rishiho Sunaka, ktorý naliehal na Snemovňu lordov, aby ratifikáciu schválila, pričom argumentoval, že ide o záujem ľudu.



Zmluva s Rwandou je ústredným prvkom politiky konzervatívnej vlády v boji proti nelegálnemu prisťahovalectvu - chce ho riešiť deportáciou žiadateľov o azyl do východoafrickej Rwandy.



Tento návrh zákona je Sunakovou odpoveďou na rozhodnutie Najvyššieho súdu Spojeného kráľovstva z konca minulého roka, že deportácia žiadateľov o azyl do Rwandy je podľa medzinárodného práva nezákonná - podľa súdu by im tam hrozilo zlé zaobchádzanie a mohli by ich odtiaľ poslať späť do krajín pôvodu.



V prípade schválenia vládneho plánu by sudcovia boli donútení vnímať Rwandu ako bezpečnú tretiu krajinu. Vláda by zasa nemusela brať do úvahy časti medzinárodnej a britskej legislatívy v oblasti ľudských práv.



Snemovňa lordov, medzi ktorými sú aj bývalí vysokopostavení sudcovia, v pondelok vyjadrila hlboké znepokojenie práve v súvislosti s rizikami, že budú ignorované medzinárodné ľudské práva a utečenecké právo.



Na rozdiel od volených členov Dolnej snemovne lordi nemajú právomoc zablokovať ratifikáciu zmluvy, ktorá je základom legislatívy. Hlasovanie lordov, na ktoré bude musieť vláda reagovať, však naznačuje nové ťažkosti pre kontroverzný návrh zákona.



O samotnom návrhu zákona, ktorý Rwandu definuje ako bezpečnú tretiu krajinu a bráni návratu migrantov do krajiny pôvodu, sa má rokovať v hornej komore na budúci týždeň.



Rwandský azylový plán spočíva v tom, že niektorí žiadatelia o azyl prichádzajúci do Spojeného kráľovstva by boli počas päťročného súdneho konania poslaní do Rwandy, kde by sa spracúvali ich žiadosti.



V prípade úspechu by im mohol byť v Rwande udelený štatút utečenca a umožnený pobyt. V opačnom prípade by mohli požiadať o usadenie sa v Rwande z iných dôvodov alebo žiadať azyl v inej "bezpečnej tretej krajine".



Britská vláda tvrdí, že tento plán by odradil ľudí od príchodu do Spojeného kráľovstva na malých lodiach cez Lamanšský prieliv.