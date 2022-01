Ratzinger pripustil, že nehovoril pravdu

Na archívnej snímke Joseph Ratzinger. Foto: TASR/AP

Mníchov 24. januára (TASR) - Emeritný pápež Benedikt XVI. pripustil, že vo svojom vyjadrení k správe o zneužívaní v mníchovsko-freisinskej arcidiecéze urobil nepravdivé vyhlásenie. Oznámil to v pondelok jeho osobný tajomník Georg Gänswein v tlačovom vyhlásení. Informovala o tom agentúra DPA.V roku 1980, keď bol Joseph Ratzinger vo funkcii arcibiskupa spomenutej arcidiecézy, sa teda v protiklade so svojimi predchádzajúcimi tvrdeniami zúčastnil na stretnutí, na ktorom sa hovorilo o kňazovi, čo sa viackrát dostal do pozornosti v súvislosti s pohlavným zneužívaním detí. Tento duchovný sa neskôr v Bavorsku opätovne stal riadnym kňazom.Vyhlásenie osobného tajomníka emeritného pápeža zverejnil portál Vatican News.V rámci nezávislého vyšetrovania zneužívania zo strany katolíckych duchovných v arcidiecéze, kde bol Benedikt XVI. v rokoch 1977–82 arcibiskupom, zverejnili minulý týždeň zápisnicu zo spomínaného stretnutia, v ktorej sa uvádzalo, že bol prítomný, a jeho predchádzajúce tvrdenia o opaku označili zauviedla spravodajská stanica CNN.Táto chybabola však výsledkomuvádza sa vo vyhlásení Ratzingerovho úradu. Emeritný pápež ďalej uviedol, že chyba ho, a vyjadril nádej, že mu ju bude možné odpustiť, cituje DPA.Správu o prípadoch sexuálneho zneužívania duchovnými v mníchovsko-freisinskej arcidiecéze v rokoch 1945–2019 vyšetruje mníchovská prokuratúra. Miestni cirkevní hodnostári sú kritizovaní, že namiesto toho, aby preukázali empatiu jednotlivým obetiam zneužívania, tak v prvom rade zjavne konali v záujme obrany duchovenstva.Dokument hovorí o najmenej 497 obetiach a 235 podozrivých páchateľoch; predpokladá však tiež, že mohlo ísť o podstatne vyššie počty nezverejnených prípadov, vysvetľuje DPA. V súčasnosti 94-ročný Ratzinger čelí obvineniam v štyroch prípadoch nečinnosti a zlyhania.