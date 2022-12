Razia izraelských vojakov v Predjordánsku si vyžiadala ďalšiu obeť

Jeruzalem 22. decembra (TASR) - Pri razii izraelskej armády na severe Predjordánska bol vo štvrtok smrteľne zranený 23-ročný Palestínčan a ďalší piati Palestínčania boli postrelení. Na svojom webe o tom informoval denník The Times of Israel (TOI).



TOI spresnil, že k prestrelke došlo medzi palestínskymi radikálmi a izraelskými vojakmi, ktorí vstúpili do mesta Nábulus, aby sprevádzali židovských veriacich na miesto známe ako Jozefova hrobka nachádzajúce sa v tomto palestínskom meste.



Izraelská armáda informovala, že Palestínčania hádzali smerom k izraelským vojakom výbušné zariadenia a spustili paľbu. Vojaci paľbu opätovali, pričom niekoľko ľudí zasiahli.



K účasti na potýčke s izraelskými vojakmi sa prihlásili zoskupenie Jama levova (Arín al-Usud) so sídlom v Nábuluse a miestne krídlo palestínskeho Islamského džihádu.



Palestínske médiá medzičasom zverejnili zábery na telo obete prestrelky zahalené vlajkou radikálneho palestínskeho hnutia Hamas, čo by mohlo naznačovať jeho príslušnosť k tejto skupine, označovanej Izraelom za teroristickú.



Ortodoxní židia navštevujú Jozefovu hrobku každý mesiac, ak nie častejšie, vysvetlil TOI.



Tieto ich púte takmer vždy vyvolávajú násilné strety s miestnymi, palestínskymi, obyvateľmi, pretože do Nábulusu vždy najprv vstúpia izraelskí vojaci, aby oblasť zabezpečili pre príchod pútnikov.



Svätyňa, považovaná za miesto posledného odpočinku biblického patriarchu Jozefa, sa nachádza v zóne A Západného brehu Jordánu, ktorá je oficiálne pod úplnou kontrolou palestínskej samosprávy. Izraelská armáda do nej pravidelne vstupuje aj napriek nesúhlasu palestínskej strany. Izraelskí občania majú vstup do zóny A bez povolenia zakázaný.



TOI pripomenul, že palestínski ozbrojenci v posledných mesiacoch opakovane útočili na vojenské stanovištia, izraelské jednotky operujúce pozdĺž bezpečnostnej bariéry na Západnom brehu, izraelské osady i na izraelských civilistov na cestách.



Tieto incidenty sa odohrali v čase izraelskej protiteroristickej ofenzívy zameranej najmä na severný Západný breh Jordánu, ktorá je reakciou na sériu palestínskych útokov v Izraeli a na západnom brehu Jordánu - od začiatku roka pri nich zahynulo 31 ľudí, doplnil TOI.



Operácia izraelských bezpečnostných zložiek doteraz viedla k zadržaniu viac ako 2500 podozrivých. Takmer každodenné razie si však tiež vyžiadali aj 170 obetí na životoch z radov Palestínčanov, z ktorých mnohí zahynuli pri útokoch alebo počas zrážok s bezpečnostnými silami.