Razie izraelskej armády v Predjordánsku si vyžiadali ďalšiu obeť

Jeruzalem 21. novembra (TASR) - Život jedného Palestínčana a zranenia štyroch ďalších si vyžiadali potýčky medzi izraelskými vojakmi a palestínskymi radikálmi, ku ktorým došlo v pondelok ráno neďaleko mesta Džanín na západnom brehu Jordánu. Cieľom razie izraelských bezpečnostných zložiek bolo zatknúť hľadaného muža obvineného z plánovania teroristických útokov.



Informoval o tom denník The Times of Israel (TOI), ktorý sa odvolal na izraelskú armádu a palestínske ministerstvo zdravotníctva, uvádza TASR.



Izraelská armáda potvrdila, že hľadaného podozrivého muža sa jej podarilo zadržať. Do rúk izraelských bezpečnostných zložiek sa dostalo aj osem ďalších hľadaných Palestínčanov.



Denník TOI spresnil, že zadržaný bol v minulosti väznený za teroristické trestné činy a v posledných týždňoch zapojil do viacerých prestreliek. Mal údajne v pláne aj prípravu teroristických útokov na izraelské ciele.



TOI okrem toho informoval, že izraelská polícia v pondelok zadržala dvoch občanov Izraela, ktorí sú podozriví z útoku na príslušníkov izraelskej armády a z toho, že v predjordánskom meste Hebron sa v sobotu pokúšali vyvolať potýčky medzi židovskými pútnikmi a miestnym arabským obyvateľstvom.



Šlo o deň, keď do Hebronu prichádzali stovky židovských pútnikov, aby sa v rámci výročnej púte poklonili pri hrobke jedného z biblických sudcov - Otoniela.



Terčom spomínaného fyzického útoku bola izraelská vojačka, ktorá spolu s kolegami mala rozkaz dohliadať na bezpečnosť pútnikov prichádzajúcich k hrobke. Zranení boli aj dvaja Palestínčania, ktorých zasiahli kamene hádzané izraelskými radikálmi.