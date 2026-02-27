< sekcia Zahraničie
RBC: Rusko plánuje zablokovať komunikačnú platformu Telegram
Autor TASR
Moskva 26. februára (TASR) - Ruské úrady údajne stanovili časový rámec pre zablokovanie četovacej aplikácie Telegram. Podľa ruského spravodajského portálu RBC by sa tak mohlo stať začiatkom apríla, píše TASR na základe správy agentúry Reuters.
Telegram je v Rusku mimoriadne populárny pre súkromnú, ale aj verejnú komunikáciu. Úrady však tvrdia, že je na ňom umožňované zdieľať nelegálny a extrémistický obsah. Telegram takéto obvinenia popiera a tvrdí, že sa ho Rusko snaží obmedziť, aby prinútilo ľudí prejsť na štátnu aplikáciu Max.
Podľa RBC bude do apríla Telegram dostupný už len na frontovej línii na Ukrajine. Vojenské zdroje, spravodajcovia i politici tvrdia, že ruskí vojaci sa naň do veľkej miery spoliehajú nielen na komunikáciu s rodinami, ale aj na operačné účely.
Spoluzakladateľa Telegramu Pavla Durova zároveň v Rusku vyšetrujú pre podporu terorizmu. Podľa denníka Rossijskaja gazeta túto komunikačnú platformu údajne použili pri viacerých trestných činoch vrátane teroristického útoku v Crocus City Hall v Krasnogorsku v Moskovskej oblasti spred takmer dvoch rokov, pri ktorom zahynulo viac než 140 ľudí.
Volania cez Telegram sú v Rusku blokované už dlho a v uplynulom období sa úrady snažia o obmedzenie komunikácie aj prostredníctvom správ. Aplikácie ako WhatsApp či Signal sú tam zablokované úplne.
