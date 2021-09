RBK: Ruský minister zahynul pri záchrane filmového režiséra

Moskva 8. septembra (TASR) - Spolu s ruským ministrom pre mimoriadne situácie Jevgenijom Ziničevom zahynul v stredu aj režisér Alexandr Meľnik. Tragédia sa odohrala počas medzirezortného cvičenia, na ktoré Meľnik pricestoval, aby si vytypoval miesto pre natáčanie dokumentárneho filmu venovaného rozvoju Arktídy a Severnej morskej cesty. Informoval o tom spravodajský web Meduza.io.



Rozhlasová stanica Echo Moskvy poznamenala, že viaceré médiá i samotné ministerstvo najprv uvádzali, že tragédia sa odohrala v meste Noriľsk. Spravodajský portál RBK s odvolaním sa na zdroje ministerstva neskôr spresnil, že k nehode s tragickým koncom došlo v stredu ráno pri vodopáde Kitabo-Oron, ktorý sa nachádza v západnej časti Putoranskej prírodnej rezervácie zaradenej do zoznamu svetového dedičstva UNESCO. Vodopád Kitabo-Oron má výšku 27 metrov a nachádza sa na rieke Irkingda, ktorá vteká do jazera Kutaramakan.



Spravodajské portály RBK a RT už predtým informovali, že Ziničev sa pokúsil zachrániť nemenovaného kameramana, ktorý sa pošmykol na okraji útesu a spadol do vody. Minister za ním skočil, ale smrteľne sa poranil o vyčnievajúci kameň.



Neskôr ruské médiá uviedli, že Ziničev sa pokúsil zachrániť režiséra Meľnika. Obaja zahynuli.



Meľnik bol členom združenia ruských filmárov. Režíroval dva celovečerné hrané filmy a dlhé roky spolupracoval s rezortom, na ktorého čele od mája roku 2018 stál Ziničev.



K jeho tragickej smrti sa medzičasom vyjadril aj ruský prezident Vladimir Putin, ktorý ju označil i za osobnú stratu. Ziničev totiž takmer desať rokov slúžil v ochranke prezidenta Ruskej federácie. Putin ho nazval spoľahlivým a verným priateľom.



K nehode došlo počas cvičenia, ktoré bolo venované ochrane arktickej oblasti pred mimoriadnymi situáciami. Jeho prvá fáza sa konala práve v oblasti mesta Noriľsk, ktoré leží v Krasnojarskom kraji za severným polárnym kruhom.



Po ministrovej tragickej smrti bude rezort pre mimoriadne situácie dočasne viesť jeho doterajší námestník Alexandr Čuprijan, dodal portál RBK.