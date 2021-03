RE: Európske krajiny dostatočne nechránia utečencov v Stredomorí

Brusel/Štrasburg 9. marca (TASR) - Európske krajiny dostatočne nechránia utečencov a migrantov, ktorí sa snažia dostať sa do Európy cez Stredozemné more, čo každoročne spôsobuje tisíce obetí na životoch. Uviedla to v utorok komisárka Rady Európy (RE) pre ľudské práva Dunja Mijatovičová.



Komisárka zverejnila správu, ktorá hodnotí vývoj utečeneckej krízy v Stredozemnom mori od júla 2019 do decembra 2020.



Mijatovičová upozornila, že snahy európskych krajín udržať za svojimi hranicami ľudí, ktorí potrebujú právnu ochranu, majú "katastrofálne následky", podkopávajú ľudské práva a majú na svedomí tisíce ľudských životov.



"Je najvyšší čas pre európske krajiny ukončiť túto hanebnú tragédiu a prijať migračnú politiku v súlade s ľudskými právami. Členské štáty už nesmú odďaľovať kroky na záchranu životov. Je to otázka života a smrti a tiež otázka dôveryhodnosti európskych krajín dodržiavať záväzky v oblasti ľudských práv," odkázala komisárka.



Podľa jej slov v sledovanom období na nedostatočne vybavených člnoch v Stredozemnom mori zahynulo najmenej 2400 osôb. Skutočný počet obetí je však zrejme oveľa vyšší.



Rada Európy kriticky poukázala na postupné sťahovanie pátracích a záchranných lodí prenajatých jednotlivými štátmi, ako aj na administratívne a súdne prekážky, ktoré sťažujú záchranné námorné operácie mimovládnych organizácií.



Komisárka Mijatovičová preto vyzvala členské štáty, aby zefektívnili záchranné operácie na mori a zabezpečili rýchle vylodenie zachránených migrantov na pevnine. Jednotlivé vlády by podľa nej nemali brániť pôsobeniu mimovládnych organizácii a tiež zaistiť bezpečné a legálne migračné trasy.











(spravodajca TASR Jaromír Novak)