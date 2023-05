RE: Európske štáty musia prijať opatrenia na ochranu žurnalistiky

Brusel/Štrasburg 2. mája (TASR) - Ochrana žurnalistiky a bezpečnosť novinárov sa musia stať politickou prioritou vlád členských krajín Rady Európy (RE). Uviedla v utorok generálna tajomníčka RE Marija Pejčinovičová Buričová, informuje spravodajca TASR.



Pejčinovičová Buričová v oficiálnom vyhlásení pri príležitosti Svetového dňa slobody tlače (3. máj) vyzvala vlády európskych krajín, aby konali v prospech ochrany slobody médií a bezpečnosti novinárov.



"Novinári a iní mediálni aktéri sú čoraz viac vystavení neprimeranému tlaku, zastrašovaniu, násiliu a iným formám zasahovania do ich práce v mnohých európskych krajinách. Je preto naliehavé vypracovať národné akčné plány pre bezpečnosť novinárov. Vlády by sa mali zaoberať potrebou posilniť ochranu novinárov, účinne stíhať páchateľov trestných činov proti nim a zvýšiť povedomie v spoločnosti o kľúčovej úlohe, ktorú zohrávajú rôznorodé a nezávislé médiá pri zachovaní skutočnej demokracie," uviedla.



Podľa jej slov na ochranu demokratických slobôd je nevyhnutné priaznivé prostredie pre pluralitné a nezávislé médiá, aby mohli hrať svoju základnú "strážnu" úlohu.



"Protimediálna rétorika nemá v demokratickej spoločnosti miesto. Akékoľvek vyhrážky či útoky na novinárov by mali politici odsúdiť," zdôraznila. Najhoršia situácia je podľa šéfky RE v Rusku a Bielorusku.



Rada Európy vyvinula nástroje na stanovovanie noriem, ktoré vládam členských krajín 46-člennej organizácie poskytujú usmernenia na zaistenie bezpečnosti novinárov.



"Teraz by sme sa mali zamerať na účinnú implementáciu týchto noriem do praxe na národnej úrovni. Očakávame, že nadchádzajúca päťročná kampaň Rady Európy za bezpečnosť novinárov, ktorá sa začne v októbri 2023, bude krokom vpred v ochrane žurnalistiky a bezpečnosti novinárov na európskej úrovni, a že ju podporia aj zodpovedajúce kampane na národnej úrovni," odkázala Pejčinovičová Buričová.











