RE je pripravená viesť s Poľskom konštruktívny dialóg

Štrasburg 26. júla (TASR) - Rada Európy (RE) v nedeľu označila za znepokojujúce, že poľská pravicová vláda smeruje k odstúpeniu od Dohovoru Rady Európy o predchádzaní násiliu na ženách a domácemu násiliu a o boji proti nemu. Informovala o tom agentúra AFP.



Poľský minister spravodlivosti Zbigniew Žiobro počas víkendu oznámil, že Poľsko v pondelok začne s prípravou formálneho postupu na odstúpenie od Istanbulského dohovoru, ktorý je prvým záväzným nástrojom na svete zameraným na prevenciu a boj proti násiliu páchanému na ženách - od znásilnenia medzi manželmi po mrzačenie ženských pohlavných orgánov.



V mene Poľska tento dokument v roku 2012 podpísala predchádzajúca, centristická, vláda a krajina ho ratifikovala v roku 2015.



Žiobro však Istanbulský dohovor označil za "výmysel, výplod feministiek zameraný na odôvodnenie gay ideológie".



Dohovor svojho času presadila Rada Európy, najstaršia organizácia na ochranu ľudských práv na kontinente, pripomenula AFP. Jej generálna tajomníčka Marija Pejčinovičová-Buričová v nedeľu odsúdila zámer pravicovej vlády odstúpiť od tohto dokumentu.



Odstúpenie od Istanbulského dohovoru by bolo veľmi poľutovaniahodné a predstavovalo by významný krok späť v ochrane žien pred násilím v Európe, upozornila Pejčinovičová-Buričová vo svojom vyhlásení.



Dodala, že "ak existujú nejaké mylné predstavy alebo nedorozumenia týkajúce sa dohovoru, sme pripravení ich objasniť v konštruktívnom dialógu."



Plány Poľska pobúrili aj viacerých poslancov Európskeho parlamentu, pričom španielska líderka socialistickej skupiny Iratxe Garcíová Pérezová označila rozhodnutia Poľska za "hanebné".



"Podporujem poľských občanov, ktorí vyšli do ulíc, aby požadovali rešpektovanie práv žien," zdôraznila.



Bývalý rumunský premiér Dacian Ciološ, ktorý v europarlamente vedie frakciu Obnovme Európu, vo svojom tvíte napísal, že "použitie boja proti Istanbulskému dohovoru ako nástroja na prejavenie svojho konzervativizmu je novým úbohým krokom zo strany vlády PiS".



Rada Európy vo svojom stanovisku zdôraznila, že "jediným cieľom" Istanbulského dohovoru je boj proti násiliu páchanému na ženách a domácemu násiliu. V zmluve sa výslovne neuvádza homosexuálne manželstvo.



To však nezmiernilo silný odpor proti dohovoru v Maďarsku a na Slovensku, kde parlament tento dokument odmietol a trval na tom - bez dôkazu -, že je v rozpore s ústavnou definíciou manželstva ako zväzku heterosexuálov, uviedla agentúra AFP.



Rada Európy so sídlom v Štrasburgu, ktorá existuje oddelene od Európskej únie, nemá výkonné právomoci, ale združuje 47 členských štátov a vydáva odporúčania v oblasti práv a demokracie.



Európska komisia, exekutívny orgán EÚ, pre AFP vyjadrila ľútosť, že takáto dôležitá záležitosť bola v niektorých členských štátoch skreslená zavádzajúcimi argumentmi".



Komisia dodala, že "bude pokračovať vo svojom úsilí smerom k dokončeniu pristúpenia EÚ" k dohovoru, ktorý Únia podpísala 13. júna 2017 na základe rozhodnutia Rady EÚ z 11. mája toho istého roku.



Rozhodnutie ratifikovať dohovor zo strany EÚ je stále otvorené, rovnako ako návrh spôsobu (code of conduct), ako sa bude dohovor uplatňovať zo strany európskych inštitúcii na jednej strane a členských štátov na strane druhej, uviedol portál Euractive.